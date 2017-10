Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Nicht nur schön

Auffälliges Design Die Marke mit dem Dreizack weiß ihren SUV markant in Szene zu setzen. (Foto: Maserati)

Eines davon nennt sich „Eis“, in Dubai zwar ein Fremdwort, aber dennoch hilfreich. Denn die Motorkraft wird gefühlvoller begrenzt, als es der menschliche Gasfuß vermag. Irgendwo könnte ja noch ein Rest von Haftung im Sand vorhanden sein. Wichtiger aber eine weitere Funktion: Dabei wird dank der Luftfederung die Bodenfreiheit erhöht, zudem verteilt sich die Kraft nicht nur von vorn nach hinten, sondern auch von links nach rechts oder umgekehrt.

Viel Hightech also für eine Klientel, die sich wohl nur selten abseits gepflasterter Straßen bewegt und sich sicher eher auf dem Parkplatz des Golfclubs oder eines angesagten Szenerestaurants breitmacht als im Matsch, Geröll oder eben Wüstensand. Künftige „Levantisti“ können sich aber freuen, dass Maserati endlich auch bei den anderswo längst üblichen Assistenzsystemen nachgebessert.

Bestellt werden können jetzt der „Autobahn-Assistent“, der den Abstand zum Vordermann hält und dank Spurhaltekontrolle auch innerhalb der eigenen Markierung bleibt. Oder die Stop-and-Go-Funktion im Stau, die automatische Notbremsung bei Kollisionsgefahr sowie ein Toter-Winkel-Warner und eine Ausparkhilfe. Dass ganze Paket an elektronischen Helfern (Aufpreis 4.000 Euro) wurde möglich, da Maserati von der hydraulischen auf eine elektrische Servolenkung umgeschwenkt ist. Und das braucht’s nun mal, wenn die Assistenz-Technik funktionieren soll.

In Summe bliebt die Erkenntnis: Maserati kann nicht nur schöne Autos bauen, sondern ist auch beim Drumherum in der Neuzeit angekommen. Der „kleine“ Benziner passt in die von der Diesel-Diskussion gestresste Landschaft und die aufgewertete Elektronik schließt die Lücke zu den Rivalen wie Porsche Cayenne, Volvo XC 90 oder Audi Q7. Auch wenn sich die Levante-Jünger wohl nie im Wüstensand von Dubai austoben werden.