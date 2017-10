Formel-1-Technik aus Affalterbach

Wie ein Rennfahrer Im Cockpit des AMG Project One erinnert wenig an ein Serienauto. (Foto: Mercedes-AMG)

Siebenstellig wird es auch beim AMG „Project One“ werden, wenn das erste Hypercar aus Affalterbach – ebenfalls 2019 – auf die Straßen rollen wird. Wie beim Valkyrie kommt auch im Project One (vorgestellt auf der IAA 2017) ein aus der Formel 1 abgeleitetes Triebwerk zum Einsatz. Allerdings setzt AMG auf den Motor aus der Saison 2015, der bereits mit einer Hybrid-Einheit versehen ist und keine Zusatz-Technik wie bei Aston Martin benötigt.

Dritte Gemeinsamkeit: Nicht nur die Briten wollen die 1.000-PS-Grenze knacken, auch AMG plant mit dieser Zahl. Das Design des Project One fällt allerdings deutlich aggressiver aus als bei Aston Martin. Eine große Finne, die längs über den Heckdeckel verläuft, soll das Hypercar bei Höchstgeschwindigkeiten stabilisieren und der große Lufteinlass auf dem Dach für ordentlich Sauerstoff in den Brennräumen des nur 1,6 Liter großen V6-Benziners sorgen. Ein Blick in den Innenraum offenbart: Anscheinend lässt das Fahrzeugkonzept mit Le-Mans-Optik und Hybrid-Antriebsstrang nichts anderes zu als zwei zueinander geneigte Sitzschalen in einer kleinen Cockpit-Kanzel. Denn sowohl AMG als auch Aston Martin vertrauen auf dieses Design.

Zu den beiden bereits bekannten Hypercars mit starkem Rennstreckenbezug gesellt sich künftig wohl auch wieder ein Fahrzeug aus dem Hause McLaren, die mit der Rennversion des P1, dem P1 GTR, bereits gezeigt haben, wie Technologie-Transfer aus der Formel-1 in die Hände von Gentlemen-Rennfahrern funktioniert. Zwar ist bisher außer dem Auspuff-Layout (drei Endrohre in V-Form) nichts über den Supersportler aus Woking bekannt, der im ersten Quartal 2018 enthüllt werden und schließlich in begrenzter Stückzahl gebaut werden soll. McLaren spricht aber von einem starken Rennstreckenbezug, der zu Lasten der Alltagstauglichkeit gehen müsse.

Wir dürfen uns also wohl auf einen noch extremeren Supersportler als den P1 GTR freuen, wenn das aus dem Formel-1-Team von McLaren hervorgegangene Projekt irgendwann mit Valkyrie und Project One mithalten soll.