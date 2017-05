MG XS: Premiere in London : Kleines China-SUV für Europa

Datum: 07.05.2017 12:13 Uhr Quelle: Spotpress

Die chinesische Automarke MG mit englischen Wurzeln stellt in London ein neues Kompakt-SUV namens XS vor. Ende 2017 soll es in Großbritannien an den Start gehen. 2019 könnte Kontinentaleuropa folgen.