Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Preis-Orientierung per App

Nach oben offenes BMW-Vergnügen Bis zu 250.000 Dollar will Bonhams für diesen BMW Z8 erzielen (Foto: Bonhams)

RM Sothebys bringt eine ganze Sammlung von 13 Ferraris aus allen Epochen an den Start. Hier soll ein 1965er 275 GTB/6C mit seltener Aluminium-Karosserie „nur“ zwischen 2,9 und 3,4 Millionen Dollar bringen. Ein 1991er Ferrari F40 wird von RM Auctions ohne „Reserve“ angeboten. Erwartet werden zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Dollar.

In 2017 ist bisher kein Auto für einen zweistelligen Millionenbetrag versteigert worden. Schon diese Tatsache deutet darauf hin, dass aus dem Markt die Luft raus ist, bevor überhaupt eine Blase platzen könnte. Bei der Gooding wird ein Porsche 917 K (für kurz) feilgeboten, für den zwischen 13 und 16 Millionen Euro erwartet werden.

Weil der Wagen nicht nur an den 24 Stunden von Le Mans teilnahm sondern auch in dem sagenumwobenen Film eine Rolle spielte, den einst Steve McQueen über dieses Rennen drehte, könnte der Verkäufer Glück haben. Fraglich mag allerdings bleiben, ob der Wert des Wagens so hoch bleibt, wenn der Ruhm des Schauspielers verblasst ist.

Trotz verlagertem Interesse bleiben die Auktionshäuser auf die großen Rennwagen abonniert und der Beobachter muss erkennen, wie sehr man denen nachhängt. RM Sothebys haben einen 1956iger Aston Martin DBR 1 im Angebot. Hier erhofft man sich 20 Millionen Dollar. Immerhin hat das Auto wohl drei Mal an den 24-Stunden-Rennen in Le Mans teilgenommen. Und u.a. unter der Rennfahrer-Legende Stirling Moss, der die 1000 Meilen am Nürburgring wohl auf der legendären Nordschleife damit bewältigte und gewann.

Generell ist eine Schwerpunktverschiebung festzustellen. Autos aus der Epoche zwischen 1970 bis heute haben an Charme gewonnen. Spannend sind Fahrzeuge wie der McLaren F1, ein Derivat des Le Mans Siegers mit BMW Zwölfzylindermotor. Rund 75 Stück sind von der Straßenversion verkauft worden und die Eigentümer erträumen sich einen zweistelligen Millionenerlös. Wo der genau liegt ist schwer vorherzusagen.

Genauer kalkulieren kann man dagegen den Wert des von RM Sothebys angebotenen 2006er Ford GT. Einen ordentlichen Zuschlag wird der „Low Mileage“ Zustand bringen. Der Wagen hat keine 100 km auf der Uhr.

Mit einem Blick aufs Telefon bekommt man heutzutage Orientierung: Die App „Hammerprice“ zeichnet immerhin rund 46 Auktionsergebnisse für den Wagen seit 2015 auf und Ergebnisse von 300.000 Dollar im Mai oder 275.000 im Juni lassen die Bandbreite zwischen 275.000 und 350.000 Dollar als realistisch erscheinen.

Aber die Smartphone-Software erweist sich nicht nur bei der Recherche von vergangenen Ergebnissen als nützlich. Statt sich beim Live-Stream auf den Seiten der Auktionshäuser die Nacht um die Ohren zu schlagen und zu zittern, dass der nicht gerade abbricht, wenn der Auktionator kunstvoll den Hammer schwingt, kann man in Echtzeit oder am nächsten Morgen in Ruhe auf dem Bildschirm des Smartphones die Auktionsergebnisse erkunden.

RM Sothebys haten einen 1956iger Aston Martin DBR 1 im Angebot Für den Rechtslenker mit Le-Mans-Historie erhofft man sich 20 Millionen Dollar (Foto: Sotheby's)

Eine wesentliche Funktion bleibt dabei besonders aufschlussreich: Hammerprice notiert auch die Höchstgebote der Wagen, die nicht versteigert wurden. Die werden nämlich von den Auktionshäusern im Anschluss verschwiegen, bieten aber für Interessenten gerade geläufigerer Autos wie etwa einem Mercedes SL oder Jaguar E-Type interessante Informationen über den gegenwärtigen Marktwert.

Der Autor ist Analyst bei der Historic Automobile Group International (HAGI)