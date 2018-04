 Pedelec CityQ: Vier Räder, Dach, Motor – ein Fahrrad fast wie ein Auto

Fahrräder sind beliebt, doch meist werden sie nur saisonal genutzt. Ein vierrädriges Pedelec soll nun auch was für die kalten Monate sein.

Dank der Pedelec-Zulassung kann das CityQ-Mobil auf Versicherung und Nummernschild verzichten. Pedelec CityQ

CityQ heißt ein norwegisches Unternehmen, das 2019 ein gleichnamiges Leichtfahrzeug mit E-Antrieb auf den Markt bringen will. Im Kern handelt es sich um ein Pedelec, doch steht dieses auf vier Rädern und bietet Platz für bis zu drei Personen, die zudem ein Dach vor Wind und Regen schützt.

Mit dem Witterungsschutz will CityQ umweltfreundliche Mobilität auch in der kalten Jahreszeit attraktiv machen, denn in den Wintermonaten setzen selbst eingefleischte Biker oft aufs Automobil. Ein Fahrrad mit Dach, so die Idee, könnte die Chancen einer ganzjährigen Nutzung erhöhen, was auch den völligen Verzicht auf ein Auto erleichtern würde.

Technisch handelt es sich bei dem etwa 60 Kilogramm leichten Vierrad im Kern um ein E-Bike. Es verfügt über ein Pedalantrieb für den Fahrer, der die Unterstützung einer E-Maschine nutzen kann. Der Motor des 48-Volt-E-Antriebs leistet 250 bis 500 Watt. Um als Pedelec zugelassen zu werden, wird die Unterstützung durch den E-Antrieb allerdings auf 25 km/h begrenzt. Die Batterie soll Reichweiten von 70 bis 100 Kilometern erlauben. Mit Photovoltaikzellen auf dem Dach lässt sich bei Sonnenschein während der Fahrt Strom für ein paar Zusatzkilometer generieren.

Das Leichtfahrzeug mit E-Antrieb bietet Platz für bis zu drei Personen. Becherhalter inklusive

Dank der Pedelec-Zulassung kann das CityQ-Mobil auf Versicherung und Nummernschild verzichten und zudem Radwege nutzen. Allerdings dürfte das vierrädrige Vehikel mit 87 Zentimeter Breite für den Einsatz auf oft engen Fahrradspuren in deutschen Städten etwas sperrig sein.

Interessant könnten überdachte, vierrädrige E-Bikes wie das CityQ vor allem in Metropolen werden, deren Innenstädte in einer mehr oder weniger fernen Zukunft möglicherweise für den Autoverkehr gesperrt werden. Preislich ist das CityQ-Mobil mit rund 6.000 Euro von einem Auto übrigens nicht mehr weit entfernt. Zum Vergleich: Den Kleinwagen Dacia Sandero gibt es schon für rund 7.000 Euro.