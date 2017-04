 Porsche Panamera für China : Lang und günstiger

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Porsche Panamera für China In China kostet der lange Einstiegs-Panamera umgerechnet 170.200 Euro und damit knapp 10.000 Euro weniger als das lange Allradmodell. (Foto: Porsche)

Porsche bietet in China nun auch das Basismodell des Panamera mit verlängertem Radstand an. Die Oberklasselimousine mit 243 kW/330 PS starkem V6-Benziner und Hinterradantrieb soll der Vorliebe der Chinesen nach Autos mit großzügigem Fond entgegen kommen.

In Deutschland gibt es die von 5,05 Meter auf 5,20 Meter gestreckte Langversion „Executive“ lediglich in Verbindung mit Allradtechnik; die Preisliste startet bei 104.340 Euro. Das 90.655 Euro teure Basismodell mit Hinterradantrieb ist nur in der Standardlänge verfügbar.

