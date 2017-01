Premiere des Q8 Concept in Detroit : So startet Audi in seine neue Design-Ära

Nach BMW X6 und Mercedes GLE Coupé kommt mit dem Q8 bald auch von Audi ein auf optische Dynamik getrimmtes SUV. Einen ersten Ausblick gibt in Detroit die Studie Q8. Designchef Mark Lichte signalisiert Progressivität.



