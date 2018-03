 Produktstrategie: Volkswagen im SUV-Rausch

T-Roc, Touareg und T-Cross sind nur der Anfang. Bis 2020 will Volkswagen weltweit ein gutes Dutzend SUVs auf der Straße haben.

International will VW die SUV-Offensive fortsetzen. (Foto: vw) Ausblick auf neue Geländewagen

Lange hat man Volkswagen vorgeworfen, Trends hinterher zu fahren und nicht genügend Mut an den Tag zu legen, wenn es gilt, neue Segmente zu gründen oder sich diese schnell genug zu sichern. Das war beim Kompaktvan Touran ebenso der Fall wie beim SUV Tiguan. Trotzdem wurden diese Modelle vom Start weg Bestseller in ihren Klassen. Beim jüngst eingeführten Crossover T-Roc (Golf-Basis) dürfte es eine ähnliche Entwicklung nehmen. Und auch beim nochmals kleineren T-Cross (Polo-Plattform), der Ende des Jahres auf den Markt kommt, muss man nicht in die Glaskugel schauen, um zu erkennen, dass dieses Modell kein Ladenhüter bleiben wird.

VWs SUV-Offensive ist in vollem Gange, sowohl in Europa als auch im Rest der Welt. „Mit den SUVs verdienen wir das Geld, das wir für die Wende hin zur Elektromobilität brauchen“, sagte Markenvorstand Herbert Diess kürzlich der FAZ. Bis 2020 wird VW global ein gutes Dutzend SUVs auf der Straße haben. Darunter sind Modelle, die speziell für Amerika und China, dem größten Einzelmarkt der Wolfsburger, angeboten und auch dort gebaut werden. Dazu zählt in den USA ein fünfsitziges Derivat des Atlas, das oberhalb des Tiguan angesiedelt ist.

Der US-Tiguan entspricht in der Größe unserem Tiguan Allspace. Der Fünfsitzer-Atlas, er basiert auf der Plattform MQBB, soll helfen, VW als Marke sichtbarer auf der Straße erscheinen zu lassen, zumal die neue Generation des Touareg dort nicht mehr angeboten wird. Grund: Die US-Kunden honorieren bei einer Marke wie Volkswagen keine Premium-Qualität. Für sie zählen schlicht Größe, Funktionalität und ein günstiger Preis. Letzteren kann der Touareg nicht bieten. Der Atlas startet bei nur 30.500 Dollar. Ein Schnäppchen im Vergleich zum Touareg.

Der kleine Bruder des Tiguan

Es ist lange her, da gab es bei VW schon einmal ein Golf-SUV. Noch bevor man es überhaupt SUV nannte. Vor rund 25 Jahren erschien der Golf Country – ein aufgebockter Golf II mit Allradantrieb: die rustikale Lösung. 2017 zeigen die Wolfsburger wieder einen SUV auf Basis des Golf. Dieses Mal handelt es sich um die feine Lösung.

Der T-Roc will anders sein als ein Golf. Das sieht man ihm auch an: Während der aktuelle VW-Bestseller unauffällig und vielleicht etwas bieder daherkommt, bietet der T-Roc ein schickes und zeitgemäßes Design. Für ein SUV wirkt er sogar recht dynamisch.

An der Front stechen die ungewöhnlichen LED-Leuchten hervor, die man bei VW in dieser Form noch nicht gesehen hat. Auffällig, aber nicht aufdringlich. Der Kühlergrill, der nahtlos in die Scheinwerfer übergeht, ähnelt aber dem anderer aktueller VW-Modelle.

Auffällig, aber nicht aufdringlich ist der Wagen insgesamt. Da ist etwa das farblich abgesetzte Dach zu nennen, das fast an einen Mini erinnert. Oder die angeschärfte und nach vorne gepfeilte C-Säule. Frisch und modern sieht das aus, für Volkswagen geradezu schon mutig.

Mit einer Länge von 4,23 Metern ist der T-Roc etwas kürzer als ein Golf (4,26 Meter). Auch zum Tiguan hält er seinen Respekts-Abstand (4,49 Meter). Der Radstand ist mit 2,60 Meter ebenfalls drei Zentimeter kürzer als beim Golf, dennoch finden fünf Erwachsene im T-Roc bequem Platz – auf längeren Strecken aber besser nur zu viert.

Der T-Roc soll zu Einstiegspreisen von unter 20.000 Euro auf den Markt kommen und global die Autokäufer ansprechen.

Während der T-Roc eine erfrischend andere Optik bietet, bleiben unter dem Blech die großen Überraschungen aus. Das Fahrzeug basiert - wie der Golf und inzwischen fast jeder andere VW - auf dem "Modularen Querbaukasten" MQB.

Diskutiert wird in Herndon/Viginia, dem Sitz von Volkswagen of America, zudem ein Modell unterhalb des US-Tiguan. Eine gute Hilfestellung für den Entschluss dürften die jüngsten Neuzulassungszahlen sein: Von den jährlich in Nordamerika verkauften 17 Millionen Pkws gehörten voriges Jahr 2,7 Millionen ins kompakte SUV-Segment.

Nach ähnlichem Muster strickt VW das SUV-Portfolio in China. Hier fährt das Schwestermodell des Atlas, der Teramont, bereits gute Verkaufszahlen ein, soll aber ebenfalls eine fünfsitzige Schwester-Version erhalten. Darüberhinaus plant man, noch zwei weitere auf China zugeschnittene SUVs anzubieten. Sie sind ebenso im Kompaktsegment positioniert, da hier, getrieben auch durch viele chinesische Marken, das größte Wachstum zu verzeichnen ist.

Zu den beiden lokal produzierten Modellen gesellen sich noch der T-Roc, der T-Cross und das Tiguan Coupé. Letzteres entsteht im Joint Venture mit SAIC in Shanghai, den T-Roc baut VW mit FAW in Changchun im Norden des Landes und der T-Cross rollt in beiden Fertigungsstätten vom Band. „Wir werden in China in jedem Segment mit mindestens einem SUV oder Crossover vertreten sein“, so ein Sprecher des Konzerns.

Gelobtes Reich der Mitte. In Peking wird VW im April die dritte Generation des Touareg vorstellen, einmal mehr ein Zeichen dafür, wie wichtig dieser Markt ist. Der Touareg leitet sich technisch vom Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga und Lamborghini Urus ab. Sie alle basieren auf der MLB-Evo-Architektur. Damit soll der Touareg bis zu 200 Kilogramm an Gewicht einsparen.

Skoda hat den erfolgreichen Yeti in die ewigen Jagdgründe geschickt. Das Kompakt-SUV mit dem eigenständigen Design war so beliebt, dass Skoda seit 2009 pro Jahr weltweit über 100.000 Stück verkaufen konnte, 20.000 allein davon in Deutschland. Der Nachfolger heißt nun Karoq, ist Anfang November 2017 ab ca. 21.000 Euro erhältlich. Er soll „die Verkaufszahlen des Yeti deutlich toppen", so Skoda-Chef Bernhard Maier. Das dürfte gelingen, denn der Karoq sieht aus, wie ein kleiner Kodiaq, der ja bereits nach wenigen Monaten zum Bestseller avancierte.

Wie beim großen Bruder Kodiaq, stammt der Name von den Ureinwohnern aus dem Westen des US-Bundesstaates Alaska und bedeutet so viel wie Pfeil, wie der grüne, geflügelte im Skoda-Logo. Karoq steht aber auch für die englischsprachigen Begriffe Car und Rock, also Auto und Felsen, was wohl eindeutig die Geländefähigkeit des schnörkellosen Allrounders unterstreichen soll.

Der Karoq ist 4,38 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,61 Meter hoch, das sind nahezu die Maße des Konzernbruders Seat Ateca. Kein Wunder, Skodas Kompakt-SUV basiert auf dem selbstbewussten Spanier und wird zusammen mit ihm im tschechischen Skoda-Werk Kvasiny gefertigt.

Hier ist es der variable und doppelbödige Kofferraum mit einem Mindestvolumen von 521 Litern, wenn die zweite Reihe umgeklappt wird, sind es gar 1.630 Liter. Mit der verschieb- und ausbaubaren, aber aufpreispflichtigen Vario-Flex-Rückbank wird der Stauraum zwar noch variabler, aber dann gibt es eine unschöne und unpraktische Stufe hinter der zweiten Sitzreihe. Vorteil der dreiteiligen Vario-Rückbank: Der Karoq wird mit 1.810 Liter Fassungsvermögen zum Kleintransporter. Und auf allen fünf Sitzplätzen finden auch großgewachsene Passagiere viel Platz.

Zum Marktstart stehen fünf Triebwerke, zwei Benziner und drei Diesel, allesamt mit Turboaufladung zur Verfügung.

Noch in diesen Sommer startet die Händlereinführung. Volkswagen positioniert den um wenige Zentimeter gewachsenen Touareg klar als Flaggschiff der Marke. Entsprechend ambitioniert geht man auf technischer Seite vor. Als erster VW fährt der Touareg mit gelenkter Hinterachse und Nachtsichtgerät (Night Vision). Das Cockpit zeigt die modernste Ausprägung auf dem Gebiet der TFT-Displays und der Sprachsteuerung. Zum Marktstart schlagen unter der Haube zunächst Sechszylinder als Diesel und als Benziner. Später folgen erstmals Zweiliter-Vierzylinder mit 48-Volt-Generator-Unterstützung. Auch eine Plug-in-Hybrid-Variante ist in Vorbereitung.

Bevor es 2020 mit dem I.D Crozz, dem ersten SUV aus den komplett elektrischen Baureihen losgeht, könnte Volkswagen noch besagtes Coupé des Tiguan nach Europa schicken. Eine Entscheidung hierzu steht aber noch aus. Vom Design her soll es sich nicht um einen Tiguan mit Schrägheck, sondern um ein stilistisch eigenständiges Auto handeln. Gleichzeitig wäre es das erste VW-Modell in Europa mit dem Siegel „Made in China“.