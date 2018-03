PwC-Studie Auto-Manager sehen E-Mobilität skeptisch

Bevorzugt haben die Käufer neuer E-Autos in Deutschland 2017 in der Kleinwagen-Klasse zugegriffen. In der Top Ten der meistverkauften E-Mobile finden sich aber auch mehrere Fahrzeuge jenseits der Kleinwagenklasse. Das meistverkaufte Elektroauto der Welt, der Nissan Leaf, findet sich 2017 gerade so in den Top Ten wieder, mit 841 Neuzulassungen auf Platz zehn ...