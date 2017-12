„Wir diskutieren nicht über Originalität“

Leder und Sportsitze sind auch zu haben (Foto: Benjamin Bessinger/SP-X)

Vom Original bleibt dabei allerdings nicht viel übrig. Teile der Bodengruppe mit der alten Fahrgestellnummer, der Frontrahmen, ein paar Streben vom Verdeck und eine Überweisung von 95.000 Euro aufwärts – viel mehr braucht Memminger nicht, um daraus einen fabrikneuen Oldtimer zu machen. „Bis zu 80 Prozent an unseren Autos bauen wir mit nagelneuen Teilen auf.“

Damit macht sich der Bayer freilich nicht nur Freunde und gilt in den Traditionalisten der Oldtimerszene als Käfer-Ketzer, der Schindluder mit der PS-Geschichte treibt. Aber das ficht ihn nicht an: „Wir diskutieren nicht über Originalität, sondern über Qualität. Bei uns wird nicht repariert oder geflickt, sondern im Zweifel lieber ersetzt“, sagt der Käfer-König, der nur ein Ziel hat: „Den besten Käfer der Welt zu bauen.“

Blick in den Memminger-Käfer Spartanische Instrumente, schlichtes Interieur, und ein langer, dünner Schalthebel (Foto: Benjamin Bessinger/SP-X)

Und weil er trotzdem was für die echten Klassiker übrig hat, lässt er von gut erhaltenen Stücken oder von Raritäten die Finger. Stattdessen hortet er für seine nächsten Kunden in einer eigenen Halle dutzende rostiger Wracks und Unfallwagen, die irgendwann mal wieder dastehen wie neu. „So leisten auch wir unseren Beitrag zum Artenschutz des Käfers“, verteidigt sich Memminger. „Denn ansonsten gehören diese Autos einfach auf den Schrott.“

Wenn er nach sechs bis acht Monaten mit einem Käfer fertig ist, sieht der Krabbler nicht nur besser als neu aus, er fährt auch so: Klar erinnern die spartanischen Instrumente, das unerreicht schlichte Interieur, die Lenkstockhebel dünn wie Strohhalme, die Pedale für Schuhgröße 36 genau wie das wunderbare Boxer-Brabbeln aus dem Heck an früher und auf den ersten Metern fühlt man sich wie auf einer Zeitreise. Doch man muss nicht erst die Sitzheizung anschalten, die Servolenkung oder das ABS ausprobieren, damit man den Käfer mit ganz anderen Augen sieht.

Es bleibt beim Boxer im Heck (Foto: Benjamin Bessinger/SP-X)

Es genügt allein das Spiel mit Gas und Gängen: Selbst wenn der Motor schon bei 1.500 Touren genügend Dampf hat, jeden der vielen Traktoren hier in der Holledau auf der kürzesten Geraden zu überholen, macht es einen Heidenspaß, ein, zwei Gänge herunter zuschalten, den Boxer über 3.000, 4.000 Umdrehungen zu ziehen und auf den Kick zu warten, der einem dann ins Kreuz fährt, wenn der Käfer seinen zweiten Wind bekommt und gar vollends zur Hornisse wird: Mehr als 200 km/h in einem Käfer – da fühlt sich plötzlich jeder königlich.

Zwar bietet der Memminger-Käfer damit mehr Fahrspaß als mancher Neuwagen. Aber so echtes Oldtimer-Feeling will dabei keines aufkommen. Die Fahrt auf der Memory Lane fühlt sich eher so an, als hätte man die alten Schwarz-weiß-Fotos aus dem Familienalbum eingescannt und würde sie nun auf dem Bildschirm betrachten. Doch Spaß macht die Sause trotzdem.

Erst recht, wenn das Wetter gut und die Landstraße leer ist. Denn dann ist der Memminger-Käfer einfach ein cooles Cabrio mit einer sehr, sehr klassischen Form. Und mal ehrlich: Ein Fiat 500 oder ein offener Mini spielen auch mit dem Charme des Klassikers, haben aber mit dem Original noch weniger gemein.

Die Auftragsbücher sind gut gefüllt (Foto: Benjamin Bessinger/SP-X)

Weil es ihm immer wieder eine Freude ist, wenn andere sich an seinen Käfern freuen, genießt Memminger die Probefahrten mit seinen Kunden mehr als vieles andere in seinem Job. Und natürlich gefällt er sich in der Rolle des Käfer-Königs. Wenn man mit ihm durch die große Halle mit den Wracks geht, die er in der ganzen Welt für neue Projekte zusammenkauft, wenn er einem sein riesiges Lager mit alten Ersatz- und neu produzierten Teilen zeigt und wenn er von den prall gefüllten Auftragsbüchern mit monatelangen Wartefristen spricht, dann macht es deshalb erst recht nicht den Eindruck, als hätte der Bayer die Lust und die Zeit, sich noch um andere Autos zu kümmern. Selbst wenn sein Sohn längst in die Firma eingestiegen ist und ein knappes Dutzend Mitarbeiter die meiste Arbeit machen.

Doch so ganz ungetrübt ist die Freude nicht. Denn der Käfer ist für ihn allenfalls die zweite Liebe und sein Herz hat er schon seit frühesten Rennfahrerzeiten eigentlich an Porsche verloren. Immer wieder juckt es ihn deshalb in den Fingern und alle paar Monate verirrt sich mal einer seiner Motoren in das Heck eines alten Elfers. Nicht fürs Geschäft, sondern nur so zum persönlichen Spaß. Aber dafür hat er immerhin eine gute Ausrede: „Im Grunde ist ein Porsche ja auch nichts anderes als ein Käfer mit flachem Dach.“