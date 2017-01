Frostige Traumreise

Der Erbe des Planwagens Der blaue Viertürer passt gut zu diesem Trip, gilt der Pick-up doch als legitimer Erbe des Planwagens, mit dem vor über 200 Jahren die Zivilisation in den Wilden Westen kam. (Foto: SP-X/Benjamin Bessinger)

Obwohl im Winter die spektakulärsten Straßen wie die hinauf auf den Pikes Peak, über den Independence Pass oder zum Mount Evans gesperrt sind, weil auch die größten Caterpillar bei teilweise mehr als acht Metern durchschnittlichem Schneefall im Jahr irgendwann kapitulieren, bieten die Rocky Mountains genügend Highways und Byways mit entsprechendem Panorama für eine frostige Traumreise – und ein paar berühmte Skiorte liegen auch noch am Wegesrand.

Und wenn man nach einem Tag auf der Piste zum ersten Mal Bretter und Boards achtlos auf die Pritsche geworfen hat, statt sie wie daheim mühsam in den Skiträger auf dem Dach des obligatorischen CrossOvers zu nesteln, versteht man auch, weshalb die Outdoor-verliebten Amerikaner selbst dann einen Pick-up-Fahren, wenn sie einen biederen Bürojob haben und keine Farm führen müssen.

Ganz so furchterregend und unüberwindbar wie damals, als die ersten Siedler nach Westen fuhren, wirken die Rockies zwar längst nicht mehr. Doch selbst wenn der Diesel mehr Durchzug hat als die Vier- oder Sechszylinder-Benziner im Colorado und fast an den V8 aus dem großen Bruder Silverado herankommt, reiben sich Autofahrer bisweilen die Augen, wenn sie von Denver aus auf der Interstate I-70 starten und wie aus dem Nichts ein beispielloser Aufstieg beginnt: Als hätte man sämtliche Mittelgebirge einfach herausgeschnitten und führe von der Lüneburger Heide direkt in die Hochalpen, schraubt sich die vierspurige Autobahn höher und immer höher in das Gebirge und lässt sich auch von Eis und Schnee nicht aufhalten. Denn viele andere Verbindungen zwischen den US-Staaten Colorado auf der einen und Utah, Arizona, Nevada und Kalifornien auf der anderen Seite der Gebirgskette gibt es nicht.

Sparsamer Pick-up Die US-Umweltagentur EPA hat den Colorado zum sparsamsten Pick-up auf dem US-Markt gestempelt. (Foto: SP-X/Benjamin Bessinger)

Wo europäischen Passstraßen längst Wintersperre haben, baut auf dieser Lebensader deshalb schweres Räum- und Bergegerät lieber meterhohe Schneewände am Straßenrand. Trucker ziehen Ketten auf, selbst notorisch unbelehrbare SUV-Fahrer wählen vorsichtshalber die Winterreifen und beim Chevy wechselt man vom traditionellen Heck- besser auf den Allradantrieb und fährt wenn’s sein muss, auf einer geschlossenen Eisdecke. Let’s go west - diese Devise kennt keine Saison.

Während sich viele andere Interstates ziehen wie Kaugummi und etwa so spannend sind wie die 214. Folge des Denver-Clans, ist die I-70 auf einigen Abschnitten fast schon atemberaubend: Als spiele man in einem Road-Movie in Cinemascope und Technicolor fährt man durch weite Täler und enge Schluchten und am Horizont grüßen immer ein paar der über 50 Berge in Colorado, die im erlauchten Club der 14.000er sind – zwar nur in Feet, aber 4200 Meter und mehr sind ja auch nicht schlecht.

Auf dem Weg nach Westen gerät man beim Blick auf den Bordcomputer immer wieder ins Stutzen. Denn während das Thermometer fällt und fällt, zählt der Höhenmesser nur in eine Richtung: Aufwärts. 1600 Meter sind es in Denver, am Vail Pass stehen 3250 Meter auf dem Monitor. Und selbst das ist nicht der höchste Punkt der Route. Den erreicht man schon ein paar Meilen vorher ganz unscheinbar hinter dem Eisenhower-Tunnel, der immerhin knapp drei Kilometer lang ist und mit einer Meereshöhe von 3400 Metern viele Jahre als höchstgelegener Tunnel der Welt galt.