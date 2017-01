 Rocky Mountain High: Im Colorado durch Colorado

Rocky Mountain High Im Chevrolet Colorado geht es durch die Bergwelt Colorados. (Foto: SP-X/Benjamin Bessinger)

Das Außenthermometer zeigt fünf Grad Fahrenheit, doch der Chevy bereitet einen warmen Empfang. Zwar sind sie hier in Colorado stolz auf ihre Landschaft und schätzen die Umwelt entsprechend wert. Nicht umsonst war das Canopy-Flughafenparkhaus von Denver das erste in Amerika, das seinen Energiebedarf komplett aus nachhaltigen Quellen gedeckt hat. Doch frieren muss deshalb noch lange keiner, erst recht nicht bei minus15 Grad auf der Celsius-Skala. Also steht der Pick-up wie zwei Dutzend andere Leihwagen selbstredend mit laufendem Motor auf dem Parkplatz und macht sich schon mal warm für ein winterliches Abenteuer, das man so wahrscheinlich nur in den Rocky Mountains erleben kann.

Der blaue Viertürer passt gleich doppelt gut zu diesem Trip. Denn erstens gilt der Pick-up nicht umsonst als der legitime Erbe des Planwagens, mit dem vor über 200 Jahren die Zivilisation in den Wilden Westen kam. Und zweitens trägt der für amerikanische Verhältnisse mit seinen 5,40 Metern fast schon zierliche Pritschen-Panzer auch noch den Namen des Staates, durch den diese Tour führt.

Premium sieht anders aus Der Arbeitsplatz des Colorado ist funktional. (Foto: SP-X/Benjamin Bessinger)

Die mollige Wärme dieses politisch vielleicht nicht ganz so korrekten Vorglühens beim Airport-Parking hilft nicht nur den Insassen und bringt ein bisschen Gemütlichkeit in die eher funktionale als feudale Doppelkabine, deren hellstes Highlight der große Touchscreen samt WLAN-Router und die Knöpfe für den On-Star-Service sind. Der Motor will auch auf Betriebstemperatur sein, bevor die Ausfahrt beginnt. Zumal hinter dem mächtigen Grill kein typisch amerikanischer V8- oder wenigsten ein V6-Benziner steckt, sondern ein fast europäisch anmutender Diesel mit mageren vier Zylindern und bescheidenen 2,8 Litern Hubraum, der bei diesen frostigen Temperaturen sein Nageln kaum verhehlen kann.

Immerhin spart er sich die dicke Rußfahne, die manche US-Selbstzünder noch immer hinter sich herschleppen. Denn auch wenn der Auspuff dick ist wie ein Ofenrohr, säuseln daraus weniger Schadstoffe als bei manch einem manipulierten VW-Modell. Schließlich hat Chevrolet brav einen NOX-Kat samt Adblue-Tank eingebaut. Und als Fronttriebler hat die staatliche Umweltagentur EPA den Colorado obendrein zum sparsamsten Pick-up auf dem US-Markt gestempelt.

Die erste Bewährungsprobe für die rund 180 PS und exakt 500 Nm des Duramax-Triebwerks wartet bereits ein paar Meilen westlich von Denver, wenn am Ende der Great Plains wie eine schier unüberwindbare Mauer die Rocky Mountains aus dem Boden wachsen. Auf den Spuren der Siedler geht es durch das Land der Cowboys und Indianer hoch hinauf zur Continental Divide, jenes Gebirgskammes, der Amerika der Länge nach teilt und für die Geographen den Osten vom Westen trennt.