In jedem zweiten Schankhaus ein Western

Am Ende der Great Plains warten die Rocky Mountains Wie eine schier unüberwindbare Mauer wachsen die Rocky Mountains aus dem Boden. (Foto: SP-X/Benjamin Bessinger)

Doch die Höhe allein ist nicht das einzig imposante auf der Tour nach Westen, sondern die immer wieder wechselnden Blickwinkel: Mal ist das Panorama so weit, dass sich vor der Frontscheibe schier endlose Hügelzüge querlegen, und mal verengt sich die Straße so sehr, dass man fast die Spiegel einklappen möchte. Besonders spektakulär ist der Glenwood Canyon – 16 Meilen lang und so eng, dass die Bahnlinie, der hier noch überraschend schmale Colorado-River und die vier Fahrspuren der Autobahn kaum nebeneinander passen und deshalb übereinandergestapelt wurden.

Zwar sind die großen Trecks nach Westen schon lange her, doch der „Western“ ist hier noch lebendig. Dörfer wie Frisco sehen aus, als würde noch immer mittags um zwölf eine Horde Banditen zum „High Noon“ einreiten. Oberhalb von Denver führt der Lariat-Loop am Grab des Revolver-Helden Buffalo Bill vorbei, in Glenwood Springs hat der trunksüchtige Doc Holliday sein Leben in den damals noch ziemlich sündigen Schwefelquellen ausklingen lassen, in Telluride steht noch immer das Gebäude, in dem Butch Cassidy seinen ersten Bankraub verübt hat, und Kaschemmen wie der True Grit Saloon in Ridgeway kommen einem nicht umsonst verdächtig bekannt vor. Schließlich ist hier in jedem zweiten Schankhaus schon ein Western gedreht wurde.

Im Winter-Wonderland Je höher wir kommen, desto weiter dringen wir mit dem Colorado in ein Winter-Wonderland vor. (Foto: SP-X/Benjamin Bessinger)

Nicht minder präsent sind Ära und Aura der Goldsucher: An den Hängen kleben Minen, an jedem zweiten Bachlauf können Touristen im Sommer schürfen und in Ortschaften wie Idaho Springs oder Leadville halten sie die Bergbau-Tradition mit Museumsstollen am Leben. Zumindest im Winter lebt die Wirtschaft allerdings von einem anderen Rohstoff: dem weißen Gold. Schließlich gilt der Champagne Powder der Rocky Mountains den Kennern als der beste Schnee der Welt und entsprechend viele Skifahrer sind in den Rockies unterwegs. Beaver Creek, Aspen oder Breckenridge liegen südlich der I-70, Winterpark, Steamboat Springs oder Granby nördlich und im gemütlichen Copper Mountain oder dem mondänen Vail führt die Autobahn sogar fast durch den Zielhang.

Doch so eindrucksvoll die I-70 auf den 250 Meilen zwischen Denver und Grad Junction auch sein mag, ist sie nur der Anfang des Abenteuers. Schließlich wartet am Ende die auch im Winter geöffnete Panoramastraße durchs Colorado National Monument, das Nationalparks wie dem Bryce Canyon in nichts nachsteht.