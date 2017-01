Keine Lust auf eine Nacht mit dem Yeti

In den Rockies Die Tour führt durch eine Bilderbuch-Gebirgslandschaft mit Skiorten am Wegesrand. (Foto: SP-X/Benjamin Bessinger)

Wenn sich zwei Stunden weiter südlich vor der großen Frontscheibe des Colorado die tiefen Schluchten des Black Canyon of the Gunnisson ausbreiten, verliert der hoffnungslos überlaufene Grand Canyon viel von seinem Reiz. Was sie da in Arizona können, das können sie in Colorado schon lange – zumal es schließlich der Colorado River war, der diese Schlucht gegraben hat. Und wenn man in der Abenddämmerung nach einem schier endlosen Aufstieg von Montrose über Ridgeway und Placerville endlich in Telluride ankommt und am Ende des Tals plötzlich vor einer mehrere Tausend Meter hohen Wand steht, wirken selbst die dramatischsten Alpentäler irgendwie sanft und seicht.

Im Sommer könnte man von hier aus auf unzähligen Jeep-Tracks mit dem Segen der Ranger vom US Forest Service über die Berge hinüber nach Silverton oder Durango kraxeln und von dort aus zurück in die Ebene fahren, die am Ende wieder nach Denver führt. Und wahrscheinlich würde sich der Colorado mit Geländeuntersetzung und Offroad-Paket trotz seines langen Radstands dabei sogar ziemlich tapfer schlagen. Doch nach einem knappen Meter Neuschnee in einer Nacht ist das Lawinenrisiko vielleicht doch ein bisschen groß und die Lust auf eine Nacht mit dem Yeti klein.

Let’s go west Let’s go west - diese Devise kennt keine Saison. (Foto: SP-X/Benjamin Bessinger)

Außerdem gibt es ja noch ein paar andere Wege zurück – zum Beispiel den Highway 24, der nicht umsonst den Beinamen „Top of the Rockies“ trägt. Schließlich fällt er nur selten unter 9000 Fuß und führt über ein paar spektakuläre Pässe wie den Fremomt. Vor allem folgt er einem Kamm von über einem halben Dutzend 14.000ern – darunter auch der Mount Elbert, der mit 14.440 Fuß oder 4401 Metern buchstäblich den Höhepunkt jeder Colorado Rundfahrt markiert – denn weiter geht es nirgends hinauf in den Rocky Mountains.

Zwar weht auf den Hochebenen entlang des Scénic Byways in diesen Tagen gerne knietief der Schnee über die Straße, statt in den Asphalt krallen sich die grobstolligen Reifen schon seit Stunden in eine geschlossene Eisdecke und wenn man am Drive-Thru-Schalter des Kaffeerösters Leadville mal kurz das Fenster öffnet, gefriert einem in der höchstgelegenen Stadt der USA schnell der Atem. Doch wenn vor den Fenstern mehr 14.000er lang ziehen, als es in den Alpen überhaupt Gipfel hat, drinnen die Klimaanlage bollert und im Satelliten-Radio auch noch John Denvers offizielle Colorado-Hymne „Rocky Mountain High“ läuft, wird einem vollends warm ums Herz – egal wie kalt es draußen ist.