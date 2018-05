SSUV Porsche präsentiert neuen Cayenne mit Hybridantrieb

Der Autobauer Porsche stellte eine neue Hybridversion des Cayenne vor. Das Plug-in-SUV hat zahlreiche Verbesserungen erfahren.

Die zweite Generation hat eine größere Batterie als der Vorgänger. Porsche Cayenne E-Hybrid

Die zweite Generation des Porsche Cayenne E-Hybrid verfügt über eine 14,1 kW/h große Batterie (bislang 10,8 kW/h) und fährt rein elektrisch maximal 44 Kilometer weit. Der Fokus des E-Boosts liegt aber eher auf der Unterstützung des neuen Dreiliter-V6 (250 kW/340 PS), der zusammen mit dem E-Motor (100 kW/136 PS) eine Systemleistung von 340 kW/462 PS erreicht.

Die Kraft des Elektrotriebwerks konnte im Vergleich zum Vorgänger um über 40 Prozent gesteigert werden. In fünf Sekunden spurtet der Plug-in-Hybrid auf Tempo 100, maximal sind 253 km/h möglich.

Die Batterie des E-Hybrid lässt sich an einer normalen Haushaltssteckdose in rund acht Stunden wieder aufladen, mit dem optionalen Schnelllader sind an einer Starkstromdose nur etwas mehr als zwei Stunden Verweildauer nötig. Auch mit den verschiedenen Fahrmodi lässt sich die Batterie via Rekuperation wieder laden, im „Sport Plus“-Modus geht das am schnellsten.

Die Gesamtleistung verteilt sich auf den 340-PS-V6-Motor und 136 PS des E-Antriebs. 462 PS Systemleistung

Zusätzlich zum neuen Hybridantrieb rüstet Porsche den Cayenne nun optional mit einem Head-up-Display, Massagesitzen, einer Standheizung und dem adaptiven Tempomaten „InnoDrive“ aus.

Bestellbar ist der neue Cayenne E-Hybrid ab sofort zu Preisen ab rund 90.000 Euro. Ausgeliefert wird ab Ende Mai.

Der Cayenne ist mit Head-up-Display und Massagesitzen ausgestattet. Typischer Porsche-Innenraum