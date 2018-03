 Statistik: Immer mehr Frauen besitzen einen Porsche

Frauen lieben Sportwagen – besonders die Modelle von Porsche. Und immer mehr Frauen genießen die Fahrzeuge aus Zuffenhausen nicht nur vom Beifahrersitz aus. Sie fahren nicht nur selber, sondern sind auch die Halter.

Der Frauenanteil bei den Porsche-Zulassungen steigt kontinuierlich an. In Deutschland liegt er in diesem Jahr bei zwölf Prozent. (Foto: MID)

DüsseldorfFrauen lieben Sportwagen – besonders die Modelle von Porsche. Und immer mehr Frauen genießen das Sportwagengefühl der Fahrzeuge aus Zuffenhausen nicht nur von der Beifahrerseite aus. Sie fahren nicht nur selber, sondern sind auch die eingetragenen Fahrzeughalter.

Kaum ein kleiner Junge träumt nicht davon, irgendwann einmal einen Porsche zu besitzen. Zunächst ist es die Faszination Sportwagen. Dann kommt die Erkenntnis dazu, dass auch Frauen mit solch einem Gefährt zu beeindrucken sind und schließlich, im gestandenen Alter wird ein Porsche schlichtweg zum Statussymbol. Doch die Zeiten, in denen ein Porsche ein Fahrzeug nur für Männer war, sind aber inzwischen vorbei. Immer mehr Frauen begeistern sich unabhängig von den Männern für einen Porsche. Und Porsche hat auch einiges dazu beigetragen, seine Modelle "frauentauglich" zu machen.

Da gibt es heute keine Kupplungspedale mehr, für die man zuerst seine Beinmuskulatur trainieren muss, um sie durchtreten zu können. Und elektronische Systeme wie zum Beispiel ESP haben die Fahrzeuge auch wesentlich sicherer gemacht. Zudem ist das Modellprogramm der Zuffenhausener deutlich gewachsen. Gab es früher nur den Porsche 911 – lassen wir einmal den bei Porsche ungeliebten Porsche 914 weg – kamen ab den 90er Jahren immer mehr Modelle mit unterschiedlichen Charakteren dazu. Heute gibt es den Boxster, den Cayman, den Panamera und vor allem einen Cayenne.

Rund 12 Prozent der im laufenden Jahr 16.100 verkauften Porsche in Deutschland haben als Halter eine Frau in den Fahrzeugpapieren stehen. Vor allem Business-Frauen wollen mit einem eigenen Porsche ihre Stellung in der Gesellschaft auch nach außen hin demonstrieren. Die meisten von ihnen haben Jobs in hervorgehobenen Positionen. Den größten Anteil in den Frauenzulassungen haben die Modelle Boxster und Cayman. Weltweit werden 20 Prozent der beiden Einstiegs-Porsche von Frauen erworben. Entweder handelt es sich hier um Single-Frauen, oder der Porsche steht als Zweitwagen der Familie in der Garage.