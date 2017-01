 Steuerpivileg gestrichen: Autogas wird deutlich teurer

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Montage eines Autogastank in den Kofferraum eines Pkw Die Umrüstkosten für Autogas betragen zwischen 2.000 und 4.000 Euro. (Foto: ZB)

BerlinDie Fahrer von rund einer halben Million Fahrzeugen mit Autogas-Antrieb müssen an der Tankstelle künftig deutlich mehr zahlen. Die Bundesregierung lässt den Steuervorteil von Autogas im nächsten Jahr auslaufen, wie aus dem Energiesteuer-Gesetzentwurf des Finanzministeriums hervorgeht.

Eigentlich sollte es Steuervorteile für das vergleichsweise umwelt- und klimafreundliche Flüssiggas noch bis Ende 2021 geben. Davon ist das Ministerium nun abgerückt, da es keine Gegenfinanzierung gibt. Eigentlich sollte diese durch höhere Stromsteuern auf kleine Industriekraftwerke sowie Solaranlagen erreicht werden. Über fünf Jahre wären so rund eine Milliarde Euro zusammengekommen. Das scheiterte jedoch am Widerstand des Wirtschaftsministeriums. Die Regelungen zum Gas will das Kabinett noch im Februar beschließen.

Verlängert werden hingegen die Steuervorteile für Erdgas beim Einsatz im Verkehr. Sie sollen dem Entwurf zufolge nun bis 2026 weiter laufen, aber ab 2024 Stück für Stück abgeschmolzen werden. Mit Erdgas fahren allerdings mit 100.000 Autos deutlich weniger als mit Autogas. Der Preis pro Liter liegt zudem auch mit Steuerbefreiung höher, bei etwa einem Euro.

Das Autogas genannte Flüssiggas ist auch wegen der derzeitigen Steuerbegünstigung von rund 15 Cent pro Liter erheblich billiger als Benzin. Derzeit kostet es zwischen 50 und 60 Cent, hat allerdings auch einen um bis zu 20 Prozent geringeren Brennwert. Zudem kostet die Aus- oder Umrüstung der Fahrzeuge auf Gas-Antrieb zwischen 2000 und 4000 Euro.

Der Steuervorteil ist daher für den Kauf oft das entscheidenden Argument. Wegen der Unsicherheit über die weitere Besteuerung hatten die Verkäufe zuletzt nachgegeben.