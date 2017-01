Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Erdgas als Alternative zum Diesel

Auch in der Industrie wachsen darum die Zweifel. „LPG hilft uns nicht auf dem Pfad zu einer nachhaltigen Mobilität“, sagt Jens Andersen von Volkswagen. Er ist beim Weltmarktführer für die Gasantriebe zuständig – und wirbt dafür, statt Autogas stärker auf Erdgas (CNG) zu setzen.

Nach der Dieselkrise suchen die Autobauer nach klimafreundlichen Alternativen. Schon stoßen Autos, die mit Erdgas betankt werden, 15 Prozent weniger klimaschädliche Treibhausgase aus als ein Benziner. Noch stärker sei der Effekt bei teilelektrischen Hybriden mit Erdgasantrieb.

Und durch den Einsatz von synthetischem Methan aus Biomasse oder erneuerbaren Energien könnte der Ausstoß sogar um 66 Prozent gesenkt werden. Angesichts sinkender Dieselverkäufe könnte Erdgas den Autobauern helfen, die CO2-Ziele der EU noch einzuhalten - selbst wenn Elektroautos floppen sollten.

Deswegen will VW den Erdgas-Antrieb nach Angaben von Andersen in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. „Wir haben hier ehrlicherweise Nachholbedarf“, sagt er. In anderen europäischen Ländern wie Italien haben Autos mit Erdgasantrieb mittlerweile einen Marktanteil von über fünf Prozent.

Bislang sind Erdgas-Auto in Deutschland nur eine Randnotiz der Zulassungsstatistik. 100.000 Fahrzeuge mit Erdgas-Antrieb sind hierzulande unterwegs. Bundesweit verkaufen nur 905 von 14.500 Tankstellen den Treibstoff. Sowohl die Zahl der Tankstellen als auch die der erdgasbetriebenen Fahrzeuge schrumpfte zuletzt.

Der Rückzug aus der Förderung für Autogas könnte nun ausgerechnet dem Erdgas zu einem Comeback helfen. Denn CNG soll weiterhin bis 2026 gefördert werden. Erst ab 2024 soll die Förderung langsam abgeschmolzen werden. „Die Entscheidung, die Steuerermäßigung für Erdgas zu verlängern und für LPG nicht, ist umweltpolitisch absolut sinnvoll", sagte Timm Kehler, Vorstand der Initiative Zukunft Erdgas.

Kostentechnisch könne Erdgas mithalten. Mit einem Preis von 1,07 Euro pro Liter seien die die Preisvorteile scheinbar gering. Doch durch den Energiegehalt reiche eine Tankfüllung anderthalbmal so viele Kilometer wie beim Verbrenner.

Mit Material von Reuters