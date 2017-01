Pionierarbeit von Rennfahrer Morizo

Der Messepionier unter Japans Autoherstellern ist kein geringerer als Toyota-Chef Akio Toyoda. „Der Tokyo Auto Salon ist seine liebste Automesse“, erzählt ein ehemaliger enger Mitarbeiter Toyodas. Denn der Toyota-Chef ist selbst ein begeisterter Rennfahrer und liebt die Freude der Messebesucher am Fahren.

Seit er Chef ist, versucht er daher Toyota den Ruf des automobilen Biedermeier auszutreiben. „Wenn es keinen Spaß macht, ist es kein Auto“, hat er 2011 seine neue Marschrichtung veröffentlicht. Toyotas Gazoo-Racing-Team, ein Kind seiner ersten Führungsaufgaben im Vorstand, war daher damals schon lange auf der Messe dabei. Auch Akio Toyoda fehlte selten.

Ob er allerdings auch dieses Jahr kommen wollte, blieb unklar. Die amerikanische Motorshow läuft schließlich und der Konzern wurde vom kommenden US-Präsidenten Donald Trump gerade dafür an den Pranger gestellt, neben all seinen Werken in den USA auch ein neues in Mexiko aufzubauen. Toyoda versucht daher die Wellen zu glätten.

Diese Woche kündigte er auf der nordamerikanischen Autoshow an, in den kommenden fünf Jahren zehn Milliarden US-Dollar in den USA investieren zu wollen. Dann traf er noch den kommenden US-Vizepräsidenten Mike Pence. Immerhin steht der Konzernchef prominent als Comic-Figur auf der Bühne – im Rennanzug mit seinem Rennfahrerpseudonym Morizo auf der Brust.

Eine Fanbasis für deutsche Autos

Toyodas Vorstoß hat mit der Zeit alle Hersteller mitgezogen. Doch noch immer ist keiner so massiv vertreten wie Japans Branchenprimus. Neben dem Stand des Rennteams stellt Lexus spoilerbestückte Renn- und Tuningideen aus. In einer anderen Halle gibt es verspielte Versionen von Toyotas scharf geschnittenen Mini-SUV CH-R. Zudem ist Toyotas Autotechnik-College mit Konzepten vertreten, darunter mit einem „Meeresauto“, bei dem allerlei Meeresgetier auf die Karosserie geklebt wurde.

Und auch deutsche Autokultur steht wie im Alltag hoch im Kurs. Nicht nur das Importsegment des japanischen Automarkts wird in Japan von BMW, Daimler und VWs Marken nahezu monopolisiert. Die deutschen Autos sind auch bei Tunern beliebt. Die Zuneigung geht sogar so weit, dass sich viele japanische Lieferanten und Tuner deutsch klingende Namen geben.

Einer dieser Fans ist Makoto Fujita. „Ich mag deutsche Autos“, sagt er. Er hat daher eine Aloha-Version des VW Beetle gebaut. Chrom und Metall hat er durch eigene Holzarbeiten ersetzt. Selbst das VW-Zeichen an der Haube ist selbst geschnitzt. Und in der Windschutzscheibe steht: „Germany Yell Aloha!“ Damit trifft er das Motto des Tokyo Auto Salon ziemlich genau: Eine Automesse sollte nicht nur um PS und Technik drehen. Erlaubt ist, was Spaß macht.