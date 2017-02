 Walleräng M.01/M.02 : Pedelec mit Kapazitäten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Walleräng M.01/M.02 Gut gerüstet für längere Ausflüge. Das Pedelec zeichnet sich unter anderem durch zwei massiv wirkende Gepäckträger aus. (Foto: Walleräng)

Mit Walleräng kommt eine neue Pedelec-Marke aus dem schwedischen Göteborg in Deutschland auf den Markt. Das mit zwei abnehmbaren Gepäckträgern besonders gut für Transportaufgaben gerüstete E-Fahrrad ist ab sofort für rund 3.600 Euro zu haben.

Das Walleräng zeichnet sich vor allem durch seine Transporteigenschaften aus. Neben dem klassischen Heckgepäckträger bietet das schwedische Pedelec nämlich noch einen massiv gebauten, zusätzlichen Träger über dem Vorderrad.

Selbst größere Einkäufe lassen sich so problemlos handhaben. Der Clou: Löst man wenige Schrauben, lassen sich die Gepäckträger abnehmen. Dann wandelt sich das Walleräng vom City- zum schlanken Tourenrad.

Neben seiner Modularität bietet das Pedelec Shimanos Steps-Mittelmotorantrieb in Kombination mit einer elektronisch bedienten Achtgang-Nabenschaltung. Der am Unterrahmen montierte 418-Wh-Akku soll eine Reichweite von gut 100 Kilometer ermöglichen.

Pedelec von Walleräng Der am Unterrahmen montierte 418-Wh-Akku soll eine Reichweite von gut 100 Kilometer ermöglichen. (Foto: Walleräng)

Rund vier Stunden dauert es, bis die Batterie wieder vollständig geladen ist. Am Lenkervorbau befindet sich zudem ein kleines Anzeige-Display für den E-Antrieb, der Auskunft über Reichweite, Fahrmodus und Geschwindigkeit gibt.

Zu den weiteren Ausstattungsdetails gehören hydraulische Scheibenbremsen aus der Shimano-Alfine-Serie, 27,5-Zoll-Räder mit Schwalbe-Big-Ben-Reifen sowie eine optionale Rockshox-Federgabel fürs Vorderrad (200 Euro Aufpreis). Walleräng bietet sein Bike in den Versionen M.01 (Herren) und M.02 (Damen) in jeweils zwei Rahmengröße an.