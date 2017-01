Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gute Traktion auch auf spiegelglattem Untergrund

Wintercamping immer beliebter So wie hier auf dem Campingplatz Sölden wird das Wintercamping immer beliebter. (Foto: Hymer)

Zum gehobenen Wohnkomfort im Winter passt idealerweise auch der Allradantrieb, den Hymer ausschließlich bei dem teilintegrierten ML-T 580 und dem ebenfalls sieben Meter langen Integierten ML-I 580 anbietet. Letzterer kostet dann schon mindestens 90.000 Euro.

Auch wenn der 4x4-Sprinter nun wirklich kein Offroader ist, erlaubt der zuschaltbare Allradantrieb durchaus Ausflüge auf unbefestigten Pfaden abseits asphaltierter Straßen. Eine vorn um elf und hinten um acht Zentimeter angehobene Karosserie ist dabei hilfreich, verleiht dem Reisemobil aber auch ein hochbeiniges, etwas SUV-igeres Aussehen.

Vor allem überzeugt das Konzept aber auf schneebedeckten und zum Teil vereisten Straßen, wie wir sie auf dem für den öffentlichen Verkehr bereits gesperrten, bis zu zehnprozentigen Anstieg hoch hinauf aufs Timmelsjoch erfahren konnten. Hervorragende Traktion auch auf spiegelglattem Untergrund hielten den Hymer ML-T 580 auch in den Spitzkehren sauber und ohne tänzelndes Heck in der Spur.

Keine Frage, optionaler Allradantrieb ist teuer. Wer sich aber für die Kombination Mercedes Sprinter und Hymer entscheidet, schreckt wohl auch vor diesen Kosten nicht zurück. Der 4x4-Anteil ist gerade beim teilintegrierten ML-T 580 mit rund 25 Prozent extrem hoch. Nach den generell seit 2009 stetig steigenden Zulassungszahlen, die auch in diesem Jahr ein neues Rekordniveau erreichen, dürfte dabei auch der Trend zum Wintercamping eine Rolle spielen. 2015 zählte das Statistische Bundesamt auf Deutschlands Campingplätzen rund 1,3 Millionen Übernachtungen in den Wintermonaten. Das sind 63,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Wintercamping hat seinen Preis Der Hymer ML-T 580, der in der Grundversion 66.490 Euro kostet, nähert sich in der 4x4-Variante mit ein paar zusätzlichen Komfort-Extras schnell der 100.000-Euro-Grenze. (Foto: Hymer)

Lukas Kneisl, Juniorchef vom Campingplatz Sölden, bestätigt die wachsende Beliebtheit des Wintercampings: „Während hier in Österreich die Übernachtungszahlen im Sommer zuletzt leicht rückläufig waren, hatten wir in den vergangenen Wintern Jahr für Jahr ein Plus von rund fünf Prozent.“

Das zusätzliche Service-Angebot wie abgeschlossene, beheizte Sanitäranlagen oder Ski- und Trockenräume für die nassen Klamotten der Wintersportler machen sich da bezahlt. Und so wie in Sölden, wo es nur 200 Meter bis zur Gaislachkoglbahn sind, die bis zur Bergstation auf 3056 Meter Höhe führt, haben viele Winterplätze zudem Standortvorteile.

Und wer selbst damit nicht zu locken ist, für den bleibt ja noch die Variante mit dem Überwintern in südlichen Gefilden.