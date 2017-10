 ADAC-Test: Große Preisunterschiede für Reifenlagerung

Reifenwechsel Autofahrer sollten beim Reifenwechsel plus Lagerung auf Paketpreise und Sonderangebote achten (Foto: dpa)

MünchenDer ADAC hat in 30 deutschen Städten die Angebote von insgesamt 300 Anbietern unter die Lupe genommen. Davon bieten 161 das reine Einlagern an, also ohne Umstecken, Wuchten oder Räderwäsche.

Die Kosten pro Saison reichen dafür von 10 Euro in Magdeburg bis 86 Euro in Nürnberg. In Frankfurt am Main liegen sich die Preise dafür auf etwa einem Niveau und schwanken nur um etwas mehr als zwei Prozent.

Starke Unterschiede macht der Autoclub für Karlsruhe (245 Prozent), Magdeburg (240 Prozent) und Wiesbaden aus (233 Prozent). Generell ist in jeder dritten Stadt (elf von 30) der Preisunterschied für diesen Basisservice größer als 100 Prozent.

Ein Komplettprogramm inklusive Lagerung, Umstecken, Wuchten und Wäsche ist in Chemnitz am billigsten und kostet 39 Euro. Dort sind dafür allerdings auch die Differenzen am größten. So liegt das teuerste Angebot dort bei 80 Euro.

Den geringsten Unterschied hat der ADAC in Düsseldorf ausgemacht - dort reichen die Preise von 93 bis 94,95 Euro. Den teuersten Anbieter hat der ADAC in Hamburg gefunden. Bei ihm werden 139 Euro fällig.

Der ADAC rät beim Preisvergleich, auf zusätzliche Leistungen, Paketpreise und Sonderangebote zur typischen Wechselzeit zu achten. Manche Werkstätten böten den Service etwa im ersten Jahr auch gratis an.

Bevor die Kunden die Reifen übergeben, sollten sie diese zusammen mit dem Personal checken und ein Protokoll sowie Fotos machen. Außerdem sei vorher abzusprechen, wer für etwaige Schäden oder den Verlust der Reifen haftet.

