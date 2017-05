Lieber ein Klapprad im Kofferraum als eine Umrüstung

Abgasuntersuchungen werden verschärft Ab September 2017 werden zusätzlich die Abgaswerte unter realen Fahrbedingungen ermittelt, so genannte "Real driving emissions" (RDE). Ab Januar 2019 ist die Messung unter realen Fahrbedingungen dann maßgeblich. Zu Beginn dürfen diese Werte noch das 2,1-Fache der Prüfstandswerte betragen, ab 2021 noch das 1,5-Fache. (Foto: dpa)

Welche EU-Vorgaben liegen den Stuttgarter Maßnahmen zugrunde?

Im Jahr 1999 hat die EU eine Richtlinie zur Verbesserung der Luftqualität erlassen. Neben Feinstaub (PM10) darf auch die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid (NO2) bestimmte Grenzwerte (Jahresmittelwert: 40 μg/m3; Stundenmittelwert: 200 μg/m3, max. 18 Überschreitungen/Jahr) nicht überschreiten. Die Richtlinie verpflichtet die nationalen Regierungen, Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zu ergreifen. In Deutschland wurden hierzu Umweltzonen eingerichtet.

Darf ich mit einem modernen Diesel in die Innenstädte?

Zurzeit ja, nehmen wir das Beispiel Stuttgart: Betroffen von der Fahrverbotsregelung sind Dieselfahrzeuge, die nicht die aktuell gültige Euro-6b-Abgasnorm erfüllen. Die wurde im September 2015 EU-weit eingeführt, das heißt alle seitdem verkauften Neuwagen müssen die Grenzwerte dieser Norm einhalten. Das heißt aber auch: Damit könnte ein im August 2015 produziertes und verkauftes Auto mit Euro-5-Norm und noch nicht mal drei Jahre alt vom Fahrverbot betroffen sein.

In Zukunft wird aber wohl eine Ausweitung der Fahrverbote unumgänglich sein, denn ab 2019 gelten die so genannten "Real driving emissions" (RDE), also unter realen Bedingungen ermittelte Abgaswerte. Spätestens dann dürften klagefreudige Umweltverbände solange die Gerichte bemühen, bis jede deutsche Stadt die EU-Grenzwerte einhält. Kommunen könnten dann gezwungen sein, alle Diesel auszusperren.

Kann man Euro-5-Diesel nachrüsten?

Ziel einer solchen Maßnahmen müsste es sein, die Stickoxid-Emissionen deutlich zu senken. Dies verlangt allerdings nach einem komplexen und umfangreichen Maßnahmenkatalog, bei dem der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis steht, sagt Hans-Georg Marmit, Kraftfahrzeugexperte der Sachverständigenorganisation KÜS. Die Kosten dürften deutlich höher liegen als bei einer einfachen Katalysator-Nachrüstung.

Und: Weder von Autoherstellern noch von Zubehöranbietern werden derzeit entsprechende Lösungen angeboten, was wohl auch in Zukunft so bleiben wird. Man kann also eher über einen Fahrzeugwechsel nachdenken. Oder außerhalb der Umweltzone parken und die restliche Strecke zum Ziel mit öffentlichen Verkehrsmitteln, oder mit einem im Kofferraum untergebrachten Klapprad zurücklegen. Beides wäre laut KÜS deutlich günstiger als eine Nachrüstung, um die Euro-6-Norm zu erfüllen.