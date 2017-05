Neuwagenkäufer konfigurieren online kaum noch Diesel

Was sind NOx und NO2?

Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) sind Stickstoffoxide (NOx). Sie entstehen als Produkte unerwünschter Nebenreaktionen bei Verbrennungsprozessen. Überwiegend wird Stickstoffmonoxid emittiert, es tritt aber nicht großräumig in Erscheinung, da es relativ schnell von Sauerstoff (O2) und Ozon (O3) zu NO2 oxidiert wird. NO2 ist ein Reizgas für den Atemtrakt, löst sich in Schleimhäuten und erhöht die Anfälligkeit gegenüber Krankheitserregern. Außerdem bildet es die Grundlage für weitere schädlich wirkende Stoffe wie zum Beispiel Ozon (O3).

Wann droht welcher Wertverlust?

Die Diskussionen um Fahrverbote haben sich einer Untersuchung zufolge bislang wenig auf die Werte von gebrauchten Diesel-Autos ausgewirkt. Für einen drei Jahre alten Diesel etwa bekam ein Halter im März 2017 einen Restwert von 55,7 Prozent des ursprünglichen Listen-Neupreises, hat die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) ermittelt.

Vor einem Jahr lag dieser Wert noch bei 55,2 Prozent, Anfang des Jahres - also bevor die Debatte über Fahrverbote für Diesel etwa in Stuttgart an Fahrt aufnahm - waren es 56 Prozent. Die Daten werden ermittelt, indem rund 18 000 Autohändler in Deutschland Informationen an die DAT übermitteln, sobald ein Auto verkauft wird.

Anzunehmen ist, dass sich die Standzeiten von älteren und gebrauchten Dieselfahrzeugen im Handel drastisch erhöhen werden. Denn schon jetzt stellen andere Untersuchungen fest, dass die Nachfrage nach Dieseln im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte eingebrochen ist - etwa wenn Kunden ein Neufahrzeug online konfigurieren (LINK).

Eine repräsentative Umfrage der GfK zeigt, dass aktuell rund 25 Prozent der Endverbraucher bestätigten, sie würden ihren anstehenden Autokauf hinauszögern, um die weitere Entwicklung beim Diesel abzuwarten. 24 Prozent würden die weitere Entwicklung bei den Fahrverboten in Großstädten abwarten. Wer aktuell schon einen Diesel fährt und nun vor dem Kauf steht, der zögert zu 40 Prozent beim Kauf, um die Entwicklung beim Diesel abzuwarten.