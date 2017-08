Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Der Erfolg wird sehr überschaubar sein“

Toyota

Toyota war nicht zum Krisentreffen in Berlin geladen und steht auch nicht in der Kritik. Dennoch nutzen die Japaner die Dieselkrise, um ihre Hybrid-Modelle an den Mann zu bringen: 4000 Euro Prämie gibt es, wenn man einen Diesel gegen einen Hybrid von Toyota eintauscht. Die Prämie berechnet sich aus 2000 Euro für jeden Diesel, der mindestens sechs Monate auf den potentiellen Neukunden zugelassen war, plus 2000 Euro Hybridbonus oben drauf.

Als Neuwagen stellt Toyota den Kunden sieben Modelle zur Auswahl, unter anderem die Modelle Yaris und Prius. Grundsätzlich nehmen die Toyota-Händler alle Diesel-Modelle in Zahlung – unabhängig von der Schadstoff-Klasse, sagte ein Unternehmenssprecher dem Handelsblatt. Das Auto müsse lediglich seit einem halben Jahr auf den Halter angemeldet sein. Was mit den Altautos passiere, entscheide jeder der freien Toyota-Händler selbst: Es sei jedoch wahrscheinlich, dass alte Diesel-Schleudern auf den Schrottplatz wandern, während neuere Modelle weiter verkauft werden, so der Unternehmenssprecher.

Daimler

Daimler kündigte nach dem Gipfel einen „vierstelligen“ Umweltbonus an. Nähere Details dazu will der Stuttgarter Autobauer im Laufe des Tages bekanntgeben, hieß es auf Handelsblatt-Anfrage. So ist bislang noch nicht klar, ob alle Fahrzeuge bis zur Euro-3- oder bis zur Euro-4-Norm von dem Umweltbonus profitieren.

VW

Deutschlands größter Autohersteller hält sich bislang bedeckt: Zu einem Rabattprogramm für alte Diesel wollte sich das Unternehmen auf Handelsblatt-Anfrage am Donnerstag zunächst nicht äußern.



Umweltbonus der Bundesregierung

Unabhängig von den Rabattprogrammen der Hersteller können Auto-Käufer auch eine Kaufprämie für Plug-in-Hybride, Batterie-Autos und Brennstoffzellenautos beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beantragen. Als Kaufanreiz gibt es 3000 Euro für ein Plug-in-Hybrid und 4000 Euro für ein reines E-Auto. Das Geld kommt zur einen Hälfte vom Autohersteller, zur anderen Hälfte vom Bund. Um die Förderung zu bekommen, darf das Auto nicht teurer als 60.000 Euro sein.

Viele Modelle der E-Pioniere Toyota und Tesla fallen damit aus der Förderung der Bundesregierung raus. Bislang wurde das Programm jedoch nur schleppend angenommen: Knapp 27.000 Autos bekamen seit Bestehen des Programms die Förderung. Besonders stark profitierten die deutschen Autobauer BMW, VW und Audi. Kritiker bemängeln, dass die Förderung für die Modellpalette der deutschen Autobauer maßgeschneidert wurde.

Zitate der Autochefs beim Dieselgipfel Dieter Zetsche, Daimler-Chef „Wir haben für drei Milliarden Euro eine neue Dieselgeneration entwickelt, die jetzt sukzessive in die Baureihen kommt. Der Motor erfüllt die sehr strengen Vorschriften zum Teil vor der Zeit.“ „Ich weiß, dass viel Vertrauen verloren gegangen ist, dass viele denken: Die Automobilindustrie ist das Problem. Es ist unsere Aufgabe, jetzt zu zeigen, dass wir ein Teil der Lösung sind. Wir können das, und wir werden das tun. Das sind wir schon unseren 290.000 Mitarbeitern schuldig.“

Harald Krüger, BMW-Chef „Die Umtauschprämien gelten bei BMW europaweit.“ „Noch einmal ganz klar: Wir brauchen den beschleunigten Hochlauf der Elektromobilität und die Dieseltechnologie für die Erreichung der CO2-Ziele in 2020“.

Matthias Müller, VW-Chef „Ich möchte meine Ingenieure gerne zukunftsorientiert arbeiten lassen und nicht rückwärtsgewandt an Motoren, die zehn und 15 Jahre alt sind.“ (Antwort auf eine Frage zur Nachrüstung der Hardware) „Der Löwenanteil wird die Umtauschprämie sein.“ (Antwort auf eine Frage bezüglich der Kosten für die Autoindustrie)



Marktbeobachter sehen zudem kritisch, dass die nun von vielen Marken vorgestellten Prämien-Programme auch für den Kauf neuerer Diesel-Autos mit Euro-6-Norm eingesetzt werden können: Für den Auto-Experten Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen sind sie kein Anreiz, ein neues Diesel-Fahrzeug zu kaufen. „Es ist eine klassische Rabattaktion“, sagte er dem Handelsblatt. „Der Erfolg wird aber sehr überschaubar sein.“

Der Grund: Die Bevölkerung sei verunsichert, ob der Diesel überhaupt noch eine Zukunft habe, so Dudenhöffer. Und wenn man jetzt nicht wisse, so argumentiert der Autokenner, ob mein sein Fahrzeug in einigen Jahren zu einem angemessenen Wert wieder verkaufen könne, würde man wegen einigen Tausend Euro Ersparnis keinen neuen Diesel kaufen.

Das Interesse an neuen Dieselfahrzeugen in Deutschland sinkt weiter: Der Marktanteil der neu zugelassenen Selbstzünder lag im Juli bei 40 Prozent, teilte das Kraftfahrzeugbundesamt mit. Vor einem Jahr lag diese Zahl noch bei 47 Prozent.