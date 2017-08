Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Was die Abwrackprämie für Umwelt und Industrie bringt

Wenn es aber dennoch ein neuer Diesel sein soll?

Wer erwägt, ein Diesel-Neufahrzeug zu kaufen, sollte darauf achten, dass dieses auch im realen Betrieb niedrige Stickoxid-Emissionen aufweist, rät der ADAC-Experte Stefan Gerwens. „Das ist bei Einhaltung der ab September für neue Modelle vorgeschriebenen neuen Euro-6d-TEMP-Norm oder der ab 2020 gültigen Euro-6d-Norm der Fall.“

Was bringt die Rabattaktion für die Umwelt?

Das kommt in der noch offenen Gesamtrechnung darauf an, für welche Modelle sich die Kunden entscheiden. Werden alte Diesel-Stinker aus dem Verkehr gezogen, sinkt die Umweltbelastung durch Stickoxide wie auch durch CO2, wenn an ihrer Stelle wirklich saubere Neufahrzeuge genutzt werden. Nicht gerade hilfreich ist es dabei, dass VW für das größte Modell Touareg die höchste Prämie von 10 000 Euro anbietet, findet Autoexperte Stefan Bratzel. Die VW-Offerte hat aber mit der „Zukunftsprämie“ für Elektro-, Hybrid- und Gasfahrzeuge auch eine echte Umwelt-Komponente. Beim Abwracken noch fahrbereiter Alt-Diesel muss zumindest ein Teil des Energieaufwandes gegengerechnet werden, der einmal für die Produktion dieser Autos entstanden ist und nun durch das vorzeitige Abwracken nicht mehr genutzt wird.

Und was bringen die Rabattprogramme der Industrie?

Die Erfahrung mit der Abwrackprämie nach der Finanzkrise 2009 zeigt: Plakative und zeitlich begrenzte Rabatte können den Verkauf durchaus anheizen. VW werde sicherlich eine bessere Auslastung seiner Werke erreichen, glaubt Bratzel. Für eine echte „Renaissance“ des Diesels seien hingegen die Unwägbarkeiten rund um das Thema Fahrverbote groß und die bislang eingeleiteten Maßnahmen nicht ausreichend. Wie sich die Verschrottung tausender Alt-Diesel auf die Restwerte von Diesel-Gebrauchtwagen auswirkt, muss sich erst noch zeigen.