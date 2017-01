Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Praktische Details für den Wochenendspaß

Bequem sitzt es sich auf der fast geraden Sitzbank, nur der Lenker ist eine Spur zu weit vorne Ganz ohne Kritik kommt auch das Sechsganggetriebe nicht davon, das mitunter ein wenig hakelig auf Gangwechsel reagiert (Foto: Kozik/Milagro)

Abseits befestigter Pfade lässt sich dieses über das Menü im Rundinstrument deaktivieren. Hier erfreut die sehr sanfte, schluckfreudige Fahrwerksauslegung, perfekt für trockene Bachläufe, Schotterpisten und leichtes Gelände. Gut kontrollierbar über den breiten Lenker und mit einer ausgewogenen Gewichtsverteilung lässt sich die Duc selbst von unerfahrenen Enduristen mit viel Spaß durchs Gelände bewegen. Selbst im Sand bewahrt die Scrambler die Contenance, was den neuen Enduroreifen vom Typ Pirelli Scorpion Rally STR mit grobem Profil zuzuschreiben ist.

Mit diesen Fahreigenschaften, aber auch mit praktischen Details wie den abschraubbaren Soziusrasten und dem robusten Motorschutz wird die Ducati ihrem Namen gerecht: Desert Sled, also „Wüstenschlitten“, hießen günstige Serienmotorräder mit mehr als 500 ccm Hubraum, die im Amerika der Siebziger und Achtziger Jahre von verwegenen Burschen mit Stollenreifen, verstärkten Federelementen, Drahtspeichenrädern und Motorschutzplatten in offroadtaugliche Motorräder umgebaut wurden – für den sportlichen Wochenendspaß in den kalifornischen Wüsten.

Über das gesamte Drehzahlband zeigt der Desmo-Twin eine hohe Laufkultur bei gleichmäßigem Durchzug Der Antritt könnte jedoch pfeffriger sein (Foto: Kozik/Milagro)

Ducatis Scrambler Desert Sled ist nichts für Hardcore-Enduristen oder Weltumrunder – sie entführt charmant in die legendäre Zeit, als Motorräder mit unkomplizierter Leichtigkeit lässig durch die Stadt und über Land zu bewegen waren. Sie verkörpert den Geist der Ur-Enduro und sieht zufälligerweise auch noch so aus, dazu taugt sie als Beweis, dass Lifestyle und Motorradgenuss Hand in Hand gehen können – auch wenn der Preis dafür mit 10.990 Euro ziemlich gesalzen ist.

Die guten Manieren erlauben dem Piloten volle Konzentration auf das Fahrgeschehen Selbst im Sand bewahrt die Scrambler die Contenance, was den neuen Enduroreifen vom Typ Pirelli Scorpion Rally STR mit grobem Profil zuzuschreiben ist (Foto: Kozik/Milagro)

Technische Daten: Ducati Scrambler Desert Sled

Motor: Luft-Ölgekühlter 90°-V-Zweizylinder-Viertaktmotor, zwei Ventile pro Zylinder, ohc, Desmodromik, Bohrung x Hub 88 x 66 mm, Hubraum 803 cm3, Leistung 75 PS (55 kW) bei 8.250 U/min, Drehmoment 68 Nm bei 7.750 U/min, Sechsganggetriebe, Kette.

Fahrwerk: Gitterrahmen aus Stahlrohr, Upside-Down-Gabel Ø 46 mm, verstellbare Federvorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung, Zweiarmschwinge aus Leichtmetallguss, Zentralfederbein, verstellbare Federbasis und Zugstufendämpfung; Reifen 120/70 R19 (vorne) und 170/60 R17 (hinten). Einscheibenbremse vorn 330 mm, radial angeschlagener Vierkolben-Festsattel; hinten 245 mm, Einkolben-Schwimmsattel, ABS.

Maße und Gewichte: Radstand 1.505 mm, Sitzhöhe 860 mm, Leergewicht 207 kg, Tankinhalt 13,5 Liter.

Preis: 10.990 Euro zzgl. Nebenkosten.