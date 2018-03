 Fahrbericht: Ford EcoSport: Jetzt hat er ein Rad ab

Er kam aus Südamerika. Und lief bei uns bisher eher schlecht. Nun hat Ford nur anderthalb Jahre nach seinem Europa-Debüt den EcoSport einer Modellpflege unterzogen: Weg mit dem Reserverad, runter mit der Karosse.

Hoffnung auf einen Verkaufsschub macht der kommende 140 PS-Dreizylinder mit 1-L-Hubraum. Den europäischen Kunden gefiel der Auftritt des EcoSport bisher nicht.

Der Ford EcoSport ist ein Kleinwagen-SUV, das man insbesondere auf brasilianischen Straßen häufig sehen kann. Mit einer bizarren Mischung aus modernem Design, einem Schuss Hochbeinigkeit sowie dem antiquiert wirkenden Reserverad am Heckdeckel verfehlte er aber den Nerv der deutschen Klientel. Genau dort haben die Ford-Strategen beim jüngst absolvierten Facelift angesetzt: weg mit dem Reserverad und runter mit der Karosse. Wer allerdings möchte, kann das mindestens 17.990 Euro teure SUV noch immer mit charakteristischem Rad an der Kofferraum-Tür ordern – gegen 200 Euro Aufpreis.

Bei den Motoren gab es Verbesserungen im Detail und einen Neuzugang: Während der 92 kW/125 PS starke Einliter-Turbodreizylinder blieb, hat man dem 1,5-Liter-Diesel fünf zusätzliche Pferde spendiert, so dass er auf 70 kW/95 PS kommt. Allerdings beziffern Fords Marketing-Experten dessen Anteil in unseren Gefilden auf magere sechs Prozent. Hoffnung auf einen Verkaufsschub macht dem Ford-Team der kommende 103 kW/140 PS-Dreizylinder mit ebenfalls einem Liter Hubraum – aber für erste Testfahrten stand lediglich die bereits bekannte Leistungsstufe zur Verfügung.

Technische Daten, Motoren, Preise Maße: Länge: 4,02 Meter, Breite: 1,77 Meter, Höhe: 1,65 Meter, Radstand: 2,52 Meter 1,0-l-Dreizylinder-Turbo 1,0-l-Dreizylinder-Turbo, 92 kW/125 PS, maximales Drehmoment: 170 Nm bei 1.400 bis 4.500 U/Min, Vmax: 180 km/h, Beschleunigung: 0 - 100: 12,7 Sek., Durchschnittsverbrauch: 5,4 l/100 km, CO2-Ausstoß: 125 g/km, Effizienzklasse B, ab 18.990 Euro 1,5-l-Vierzylinder-Saugbenziner 1,5-l-Vierzylinder-Saugbenziner, 82 kW/112 PS, maximales Drehmoment: 140 Nm bei 4.400 U/Min, Vmax: 172 km/h, Beschleunigung: 0 - 100: 13,3 Sek., Durchschnittsverbrauch: 6,3 l/100 km, CO2-Ausstoß: 149 g/km, Effizienzklasse D, ab 17.990 Euro. 1,5-l-Vierzylinder-Diesel 1,5-l-Vierzylinder-Diesel, 70 kW/95 PS, maximales Drehmoment: 215 Nm bei 1.750 bis 3.000 U/Min, Vmax: 160 km/h, Beschleunigung: 0 - 100: 14,0 Sek., Durchschnittsverbrauch: 4,4 l/100 km, CO2-Ausstoß: 115 g/km, Effizienzklasse A, ab 20.240 Euro

Mit den 125 PS ist man im Grunde gut bedient, berücksichtigt man, dass der EcoSport wohl nur selten auf langen Strecken eingesetzt wird. Die Tieferlegung um einen Zentimeter hat ihm gut getan, das Fahrverhalten ist durchaus agil, wie ausgiebige Touren über kurvige Straßen des bergischen Landes bestätigt haben. Allerdings braucht die kleinvolumige Maschine Drehzahl, um so etwas wie Fahrspaß zu erzeugen.

Dass man dann nicht mehr mit den fünfeinhalb Litern aus der Werksangabe zurande kommt, leuchtet ein. Dreht man ihn aus, produziert der Turbo übrigens ein kerniges Timbre, was recht attraktiv klingt. In der Teillast hält er sich akustisch zurück – vielleicht ein Resultat der verbesserten Dämmung. Ganze 30 Stellen haben sich die Techniker ausgeguckt, an denen optimiert wurde.

Der Innenraum präsentiert sich funktional und sachlich – zeitgeistige Elektronik-Spielereien à la TFT-Instrumentarium bleiben aus, wohl schon alleine wegen der Kosten. Recht kommod muten im Grunde auch die Sitze mit ihren betont straffen Polstern an, wenngleich die Schenkelauflagen für durchschnittliche Mitteleuropäer deutlich zu kurz ausfallen.

Allerdings merkt man beim Design der Mittelkonsole mit den vielen Knöpfchen, dass der EcoSport nicht mehr taufrisch ist. Der Innenraum präsentiert sich funktional und sachlich.

Beim Cockpit merkt der Kenner, dass der EcoSport noch zu einer älteren Generation gehört, nämlich zu jener mit den winzigen Knöpfchen, die man wahllos auf der Mittelkonsole verstreut vorfindet. Andererseits verströmen sie einen gewissen Charme mit ihrer verschrobenen Designsprache, gerade auch die stäbchenförmigen, mehrfachbelegten Taster. In Zukunft soll es eine integrierte Bildschirm-Navigation geben – die war allerdings weder in den Testwagen montiert, noch ist sie in der aktuellen Preisliste aufgeführt.

Die Techniker versprechen darüber hinaus auch Nachbesserungen bei den Getrieben. Demnach dürfen die Kunden in den nächsten zwei Jahren auf eine Sechsgang-Box hoffen. Man muss aber fairerweise sagen, dass der jetzige Fünfgänger keine Klagen aufkommen lässt. Die Übersetzungen rasten knackig und präzise ein, die Abstufung geht in Ordnung – zumal das Gros der ausgelieferten EcoSport erwartungsgemäß allenfalls auf mittleren, eher noch auf kurzen Strecken unterwegs ist, da kann man auf den Schongang getrost verzichten.

Das Kleinwagen-SUV sah man bislang am häufigsten brasilianischen Straßen. Fans kräftiger Farben kommen auf ihre Kosten.

Schade nur, dass ein Automat dem 1,5-Liter-Saugbenziner vorbehalten bleibt, aber auch das ist wohl der erwarteten Einbaurate geschuldet. Dafür kommen Farb-Fans auf ihre Kosten, insbesondere in dem knalligen Gelb macht der EcoSport eine richtig gute Figur. Und ohne das Reserverad kommt auch seine durchaus schnittige Linienführung endlich besser zur Geltung, denn das Auge bleibt nicht mehr an der Heckklappe hängen. Jedenfalls hätte es das kleine Ford-SUV verdient, häufiger als bisher im Straßenbild vertreten zu sein.

Kurzcharakteristik:

Warum: Funktional, farbenfroh, hohe Sitzposition.

Warum nicht: Eingeschränktes Motorenangebot, schwaches Infotainment.

Was sonst: Mazda CX-3, Renault Captur, Peugeot 2008, Opel Mokka oder auch Mini Countryman beziehungsweise Skoda Yeti.