 Fahrbericht Ford F-150 Raptor: Traumwagen für Dreckskerle

Der F-150 Raptor ist ein Blickfang Das hat er seiner martialischen Front, dem breiten Bug und stattlichen Format zu verdanken. Foto: Nick Nacca/Ford/dpa (Foto: Ford)

Bei diesem Wagen träumen gestandene Männer wieder vom Sandkasten und würden am liebsten sofort in die Spiel- und Matschhosen springen. Denn als wäre ein Pick-Up wie der Ford F-150 nicht schon faszinierend genug, gibt es die Mutter aller Cowboy-Autos jetzt auch wieder als Raptor.

Der Ford F-150 Raptor ist gebaut für die Wüstenrennen in Kalifornien und die Wildnis im weiten Westen. Diese Power-Pritsche kennt keine Grenzen. Nicht im Gelände und auch nicht im Geschäft.

Obwohl Ford den auffälligen Exoten offiziell in Deutschland nicht anbietet, schafft es der Raptor mithilfe einer Handvoll freier Importeure doch auf die Autobahn und in die Kiesgruben der Republik. Allerdings lassen die sich das Vergnügen teuer bezahlen.

Gibt es den Raptor in Amerika schon für lachhafte 49.520 Dollar (ca. 46.500 Euro), kostet er in Deutschland etwa doppelt so viel. Damit liegt er auf dem Niveau echter Sportwagen. Allerdings ist das die einzige Gemeinsamkeit, die der Pick-Up mit Porsche und Co hat. Denn in allen anderen Disziplinen ist der Ford den üblichen Flachmännern haushoch überlegen.

Ford F-150 Raptor Zwar klingen 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h nicht viel, aber startet der Koloss erstmal, ist man von dem rohen und ungezügelten Fahrgefühl überwältigt. (Foto: Ford)

Das beginnt beim Auftritt, weil er mit seiner martialischen Front, dem endlos breiten Bug und dem stattlichen Format mehr Blicke fängt als jeder Bugatti. Das geht weiter beim Platzangebot, weil man sich in dem Pick-Up mit SuperCrew Cab weder beim Gepäck beschränken muss, noch bei der Zahl der Passagiere.

Denn wo sich die Insassen in einem Lamborghini ziemlich lieb haben müssen, können sich in diesem Auto fünf Leute breit machen, ohne auf Tuchfühlung zu gehen. Selbst das Einsteigen ist ein Kinderspiel, wenn man erst einmal die hohen Trittbretter erklommen hat. Und das gilt natürlich ganz besonders für die Fahrleistungen.