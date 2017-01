Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Durch den Vorausfahrenden hindurchgucken

Vorne ist das Platzangebot gut, Der Fond des Viersitzers bietet sich allerdings vor allem als zusätzliche Gepäckablage an (Foto: Infiniti)

Deutlich mehr Überholprestige – und Durst – hat der doppelt aufgeladene 3,0-Liter-V6 aus eigenem Hause, der ab April für mindestens 56.990 Euro erhältlich ist. Damit steigt das Gewicht zwar weiter auf über 1.870 Kilogramm, dem stehen aber auch 289 kW/405 PS und 475 Newtonmeter gegenüber. Die bewegen das Coupé spürbar souveräner und erlauben auch spontane Überholmanöver oder Zwischensprints, ohne dass die Automatik hektisch runterschalten muss.

Da der V6 stets mit Allrad ausgerüstet ist, sind Traktionsprobleme ein Fremdwort. Zumindest, solange es geradeaus geht. Wer in der Kurve Gas gibt, und das vielleicht auch noch auf leicht nassem Asphalt, der ruft schnell das Stabilitätsprogramm auf den Plan.

Abgesehen von der trägen Masse fühlt sich der Infiniti in der Kurve aber ziemlich wohl. Es gibt ein adaptives Fahrwerk mit ordentlicher Spreizung, welches das sonst sanft dahin gleitende Coupé im Sportmodus spürbar strafft und einen direkteren Kontakt zur Fahrbahn herstellt. Und die zweite Generation der elektrischen Lenkung (teilweise Serie), die ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern auskommt, wirkt deutlich angenehmer und weniger synthetisch als bisher.

Abgesehen von der trägen Masse Auch in der Kurve fühlt sich der Infiniti ziemlich wohl (Foto: Infiniti)

Gleichwohl fühlt sie sich um die Mittellage noch immer ein wenig trocken an. Oder, wie es Infiniti sagt: Sie reagiert nicht auf jede minimale Lenkradbewegung, um die Fahrt ruhiger zu gestalten. Auf Wunsch greift die Lenkung automatisch ein und hält das Coupé in der Mitte der Fahrspur, außerdem überwacht der Q60 den toten Winkel und das Geschehen vor dem Auto. Der Clou: Der radarbasierte Auffahrwarner sieht quasi durch das direkt vorausfahrende Auto hindurch und reagiert schon auf eine Vollbremsung das davor fahrenden Wagens.

Weniger Fortschrittlich ist dagegen die Connectivity-Technik im Auto: Zwar gibt es in der Mittelkonsole ein modernes Touch-Tastenfeld, der Infotainment-Bildschirm darüber wirkt allerdings ein, zwei Generationen zurück. Gleiches gilt auch für die analogen Rundinstrumente. Nichts zu meckern gibt’s dagegen an der Qualität. Hier wird Infiniti seinem Anspruch als Edel-Sparte gerecht, alle Materialien fassen sich gut an und sind sauber verarbeitet. Warum sich die Ingenieure allerdings zu einem billig wirkenden Plastik-Gurtreicher haben hinreißen lassen, bleibt ihr Geheimnis.

Blick auf den Fahrer-Arbeitsplatz Die Mittelkonsole beherbergt ein modernes Touch-Tastenfeld, darüber befindet sich außerdem der Bildschirm fürs Infotainment-System (Foto: Infiniti)

Infiniti Q60 – Technische Daten:

Länge: 4,69 Meter, Breite: 1,85 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 2,05 Meter), Höhe: 1,40 Meter, Radstand: 2,85 Meter, Kofferraumvolumen: 342 Liter.

Antriebe: 2,0-Liter-Benziner, 155 kW/211 PS, Siebengang-Automatik, maximales Drehmoment: 350 Nm bei 1.250 – 3.500 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 7,3 Sek., Vmax: 235 km/h, Durchschnittsverbrauch: 6,8 Liter, CO2-Ausstoß: 156 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: C, Preis: ab 44.500 Euro.

Antriebe: 3,0-Liter-V6-Twin-Turbo-Benziner, 298 kW/405 PS, Siebengang-Automatik, Allrad, maximales Drehmoment: 475 Nm bei 1.600 – 5.200 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 5,0 Sek., Vmax: 250 km/h, Durchschnittsverbrauch: 9,1 Liter, CO2-Ausstoß: 208 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: E, Preis: ab 56.990 Euro.

Adaptives Fahrwerk mit ordentlicher Spreizung Das sonst sanft dahin gleitende Coupé strafft sich im Sportmodus spürbar und stellt einen direkteren Kontakt zur Fahrbahn her. (Foto: Infiniti)

Kurzcharakteristik:

Warum? Weil man damit deutlich mehr auffällt als mit A5 und Co.

Warum nicht? Weil das Coupé zu schwer, zu eng, zu unpraktisch ist.

Was sonst? Audi A5, BMW 4er, Mercedes C-Klasse Coupé.

Wann kommt er? Der Vierzylinder steht schon beim Händler, der V6 folgt im April.