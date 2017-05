Gut gerüstet für den Alltag

Die riesige Airbrake am Heck macht alle Schweller und Spoiler überflüssig Die weit ins Dach gerückten Flügeltüren fangen nicht nur alle Blicke. Sie erleichtern auch den Zustieg und brauchen weniger Platz in engen Parklücken (Foto: McLaren)

Zwar ist der 720S tatsächlich noch einmal stärker, schärfer und schneller geworden. Und auch wenn er selbst unter verschärften Bedingungen lange nicht so viel Spektakel macht wie ein Ferrari oder Lamborghini, ist der Engländer in Eile den Italienern auf der Rennstrecke und der Landstraße mehr als ebenbürtig. Doch was ihn vor allem von seinen Konkurrenten und auch von seinem Vorgänger abhebt, das ist sein deutlich höheres Maß an Alltagstauglichkeit.

Das gilt für den Fahrkomfort auf schlechten Straßen bis hin zum Kopfsteinpflaster verwinkelter Altstädte genauso wie für das Infotainment und die Assistenzsysteme, die Platzverhältnisse für die Passagiere und mehr noch den Stauraum fürs Gepäck. Nicht umsonst gibt es zu den 150 Litern im Bug noch einmal 210 Liter Ladevolumen auf der Pritsche hinter den Sitzen, die sich über den Mittelmotor legt.

Vor allem aber gilt das für die Übersicht, die man in diesem Auto genießt. Denn wo man in anderen Supersportwagen wie durch Scheuklappen sieht und nur nach vorne fixiert, kann man aus dem McLaren nach allen Seiten besser sehen als in manchem Roadster und behält so immer den Überblick – egal, ob auf der Rennstrecke oder in der Rushhour.

In 2,9 Sekunden stürmt der McLaren 720S auf Tempo 100 Maximal sind 341 km/h drin (Foto: McLaren)

Er fährt schneller als je zuvor, sieht besser aus und ist obendrein auch noch das praktischere Auto – dass der 720S dabei mit 247.350 Euro auch deutlich teurer geworden ist als der Vorgänger 650S, scheint die reichen Raser offenbar nicht zu stören. Denn obwohl ihn bislang kaum ein Kunde gesehen, geschweige denn gefahren hat, haben die Briten bereits 1.400 Bestellungen in den Büchern und damit die Produktion für den Rest des Jahres längst ausverkauft.

Geld allein, so die Moral von der Geschicht’, reicht also nicht, wenn man einen Sportwagen dieses Kalibers fahren will. Man muss schon auf dem Weg zum Händler so flott sein, wie nachher am Steuer.

Der Blick in den Innenraum deutet es schon an Dieses Auto hat kein Gramm zu viel (Foto: McLaren)

McLaren 720S – Technische Daten: Zweisitziges Coupé, Länge: 4,54 Meter, Breite: 2,11 Meter (mit Außenspiegeln) 1,93 Meter (ohne), Höhe: 1,20 Meter, Radstand: 2,67 Meter, Kofferraumvolumen: 150 Liter (vorn) + 210 Liter (hinten)

Antrieb: 4,0-Liter-V8-Benziner, 529 kW/720 PS, maximales Drehmoment: 770 Nm bei 5.500 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 2,9 Sek., Vmax: 341 km/h, Durchschnittsverbrauch: 10,7 Liter, CO2-Ausstoß: 249 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: k.A:, Preis: ab 247.350 Euro.

McLaren 720S – Kurzcharakteristik:

Warum kaufen? Weil sich der 720S besser fährt als jeder Ferrari.

Warum nicht? Weil man ihm Preis und Power nicht ansieht.

Was sonst? Ferrari 488 GTB oder Lamborghini Huracan

Wann kommt er? Sommer 2017