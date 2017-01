Auch preislich nun ein Großer

Nissan Micra, Jahrgang 2017 Der erwachsen gewordene Kleinwagen gibt sich auf Wunsch auch betont sportlich (Foto: Nissan)

Zum Marktstart erhältlich sind dagegen drei Motoren – zwei Benziner und ein Diesel. Die Aggregate stammen vom Konzernpartner Renault. Basistriebwerk ist der 1,0-Liter-Dreizylinder mit 54 kW/73 PS, der bereits aus dem Dacia Logan bekannt ist und beim Micra mit Verbrauchsnormwerten je nach Ausstattung zwischen 4,6 und 4,9 Litern aufwartet.

Für dieses entscheiden sich nach Einschätzung von Nissan 20 Prozent der Käufer, das sind doppelt so viele wie für den 1,5-Liter-Diesel mit 66 kW/90 PS, der sich durchschnittlich mit 3,2 Litern für die Wegstrecke von 100 Kilometern begnügt. Das Gros der Kunden wird hier zu Lande den 0,9-Liter-Turbo mit ebenfalls 90 PS goutieren.

Ein leichter Tritt aufs Gaspedal, schon bringt der Turbo den Kleinen zum Losspurten. Dabei agiert der Dreizylinder leise, angestrengt klingt anders. Das Schalten darf man natürlich nicht vergessen, die 140 Nm wollen bei Laune sprich auf Abruf gehalten werden, um die und 1,5 Tonnen Leergewicht flott in Vortrieb um zusetzen.

Also wird die Bandbreite des Fünfgang-Getriebes fleißig genutzt. Der Standardspurt kann in 12,1 Sekunden absolviert werden, die Höchstgeschwindigkeit ist mit 175 km/h angegeben.

Nissan Micra, Jahrgang 2017 Materialien und Verarbeitung sind gut (Foto: Nissan)

Das Fahrwerk haben die Nissan-Ingenieure artgerecht und passend zum Charakter eines Kleinwagens abgestimmt, nicht zu hart, aber auch nicht zu weich. Die Grundeinstellung spricht den gelassenen Fahrer an. Als Normverbrauchswert gibt Nissan 4,4 bis 4,6 Liter an. Bei den ersten entspannten Ausfahrten zeigte der Bordcomputer einen Durchschnittsverbrauch von 6,2 Litern an. Wer einen schnelleren Vortrieb liebt, muss sich noch gedulden. Ein 120 PS-Triebwerk wird die Motorenpalette ergänzen.

Passend zum neuen Image gibt man sich auch bei der Preisgestaltung erwachsen. In Kombination mit der wohl am meisten nachgefragten Ausstattungsversion Acenta steht der Micra mit dem kleinen Turbo ab 17.190 Euro in der Preisliste. Willkommen in der modernen Welt der Kleinwagen!

Bucht man noch einige Extras wie die elektronischen Helfer wie Totwinkel-, Spurhalte- oder Fernlichtassistenten oder die 360 Grad-Umgebungskamera, Leichtmetallfelgen, Navi oder die Zutaten für die farbenintensive Individualisierung hinzu, ist die 20.000 Euro-Marke schnell erreicht. Ach ja: Wer will, kann sich auch etwas für seine Ohren können. Eine Bose-Soundanlage mit Lautsprechern in den vorderen Kopfstützen sorgt für ein sattes Klangerlebnis. Auch in dieser Hinsicht gibt sich der Micra nun als Großer.

Nissan Micra, Jahrgang 2017 Der Längenzuwachs ermöglicht ordentliche Platzverhältnisse (Foto: Nissan)

Technische Daten:

Länge: 4,0 Meter, Breite: 1,73 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 1,94 Meter), Höhe: 1,46 Meter, Radstand: 2,53 Meter, Kofferraumvolumen: 300 – 1.004 Liter.

Antriebe:

1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner, 54 kW/73 PS, Fünfgang-Getriebe, maximales Drehmoment: 95 Nm bei 3.500 U/min, Vmax: 161 km/h, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 15,1 Sek., Durchschnittsverbrauch: 4,6 – 4,9 l/100 km, CO2-Ausstoß: 107 - 115 g/km, Effizienzklasse B, Abgasnorm Euro 6,

Preis: ab 12.990 Euro [Visia].

0,9-Liter-Turbo-Dreizylinder-Benziner, 66 kW/90 PS, Fünfgang-Getriebe, maximales Drehmoment: 140 Nm bei 2.250 U/min, Vmax: 175 km/h, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 12,1 Sek., Durchschnittsverbrauch: 4,4 – 4,6 l/100 km, CO2-Ausstoß: 99 - 104g/km, Effizienzklasse B - C, Abgasnorm Euro 6,

Preis ab 15.790 Euro [Visia plus].

1,5-Liter-dci, 66 kW/90 PS, Fünfgang-Getriebe, maximales Drehmoment: 220 Nm bei 2.000 U/min, Vmax: 179 km/h, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 11,9 Sek., Durchschnittsverbrauch: 3,2 – 3,5 l/100 km, CO2-Ausstoß: 85 – 92 g/km, Effizienzklasse A+, Abgasnorm Euro 6,

Preis ab 16.190 Euro [Visia].

Kurzcharakteristik:

Warum? Weil er das Frauenauto-Image nun abgelegt hat

Warum nicht? Der Knuddel-Effekt fehlt

Was sonst? Renault Clio, Toyota Yaris, Opel Corsa, Ford Fiesta, VW Polo

Kommt wann? Mitte März 2017

Was sonst? Ein stärkerer Benziner mit ca. 120 PS, ein CVT-Getriebe, Android für die Smartphone-Anbindung