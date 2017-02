Fast beliebig ausbaubare Preisliste

Typische GTS-Erkennungszeichen Dazu zählt - wie bisher - ein breiteres Turboheck, ein zentrales Doppelendrohr sowie abgedunkelte Heckleuchten (Foto: Porsche)

Der GTS spricht extrem spontan auf Gas an, lässt sich geschmeidig bis knapp 7.000/min hochdrehen und kann auch von Nicht-Profis überaus schnell um den Kurs getrieben werden. Präzises Einlenken, sichere Kurvenstabilität und herrliches Herausbeschleunigen. Und nichts wird mit übertriebener Fahrwerkshärte erkauft. Diese Ausgewogenheit bieten nur wenige Sportwagen. Man spürt bei dem GTS förmlich die Begeisterung und das Know-how der Ingenieure, die dieses Auto geschaffen haben.

Die gute Abstimmung manifestiert sich auch in den Rundenzeiten, für Fans eine wichtige Messlatte. „In den Fahrleistungen reicht der GTS auf der Rennstrecke dicht an GT3 heran“, sagt Baureihen-Chef August Achleitner, „nicht zuletzt aufgrund seines höheren Drehmoments.“ Dem normalen Carrera S nimmt der GTS auf der Nordschleife sogar vier Sekunden ab, 7:26 gegenüber 7:30 Minuten.

Bei den Fahrleistungen reicht der GTS auf der Rennstrecke dicht an den GT3 heran Porsche bietet den neuen GTS in fünf Versionen an, Coupé, Coupé 4, Cabrio, Cabrio 4 sowie Targa 4 und stockt damit die 911er-Baureihe auf 20 unterschiedliche Derivate auf. (Foto: Hersteller)

Der Innenraum des Carrera GTS ist weitgehend ausgeschlagen mit Alcantara. Dazu zählen auch Lenkrad, Mittelarmkonsole und Armauflage in den Türen. Die Sitze tragen den GTS-Schriftzug in den Kopfstützen. Ins Auge fallen die Buchstaben aber bereits beim Einsteigen. Sie zieren den Seitenschweller.

Porsche bietet den neuen GTS in fünf Versionen an, Coupé, Coupé 4, Cabrio, Cabrio 4 sowie Targa 4 und stockt damit die 911er-Baureihe auf 20 unterschiedliche Derivate auf. Das Ende der Fahnenstange ist damit aber nicht erreicht, schließlich fehlt unter anderem noch der GT3.

Preislich startet der GTS bei 124.451 Euro. Nach oben lässt sich die Kaufsumme – man kennt die unendliche lange Liste der Extras – nahezu beliebig ausbauen, was die meisten Kunden auch tun. Wie beliebt der GTS in der Szene ist, zeigen die Vorgängermodelle. Achleitner: „Immer wenn wir die GTS-Serie auflegen, entscheiden sich bis zu 50 Prozent der 911er-Kunden für diese Variante.“ Bei dem neuen GTS dürfte dies nicht anders laufen.

Ausfahrbar: Der Spoiler am Heck Der GTS spricht extrem spontan auf Gas an, lässt sich geschmeidig bis knapp 7.000/min hochdrehen und kann auch von Nicht-Profis überaus schnell um den Kurs getrieben werden. (Foto: Porsche)

Porsche 911 Carrera GTS – Technische Daten: Länge: 4,53 Meter, Breite: 1,85 Meter, Höhe: 1,28 Meter, Radstand: 2,45 Meter, Kofferraumvolumen: 125 Liter. Antrieb: 3,0-Liter-Boxer-Biturbo-Benzinmotor, 331 kW/450 PS bei 6.500 U/min, max. Drehmoment 550 Nm bei 2.150 - 5.000 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 4,1 Sek. (PDK: 3,7 s), Vmax: 312 km/h (PDK: 310 km/h), Durchschnittsverbrauch: 9,4 Liter (PDK: 8,3 l), CO2-Ausstoß: 212 g/km (PDK: 188 g/km), Abgasnorm: Euro 6, Preis: ab 124.451 Euro.

Kurzcharakteristik:

Warum? Weil man sich vom Rest der 911-Welt ein wenig absetzen will.

Warum nicht? Weil schon der Basis-Carrera das volle Porsche-Gefühl liefert.

Was sonst? BMW M4, Audi R8, Mercedes AMG-GT

Wann kommt er? März 2017

Was noch? Auf der Messe in Genf soll der GT3 stehen. Und die Strategen in Zuffenhausen denken sich sicher noch weitere Versionen aus.