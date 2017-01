Rund 10 Prozent der Panamera-Kunden greifen zur Alternative

Porsche Panamera E-Hybrid Trotz Hybridmodus wird man den Wagen praktisch kaum mit zwei Liter Verbrauch fahren können. Ein drei-, vier- oder fünffacher Wert ist realistischer (Foto: Porsche)

Zukünftig dürften von der neuen Hybridauslegung auch andere Porsche-Modelle profitieren. Nur 4,6 Sekunden verspricht das Werk für den Sprint von null auf 100 km/h. Das Spitzentempo soll bei 278 km/h liegen. Ausprobieren konnten wir das leider nicht. Die Präsentation des Panamera 4 E-Hybrid fand in Südafrika statt. Hier gilt Höchsttempo 120 km/h.

Neben „Sport Plus“ und „Sport“ lassen sich hybridspezifisch auf dem Display auch die Modi „Hybrid Auto“, „E-Power“, „E-Hold“ und „E-Charge“ aktivieren. „E-Hold“ ist vor allem dafür gedacht, falls der Fahrer seinen Zielort nur über eine Umweltzone erreichen kann. Durchfahrtsbeschränkungen mögen jetzt noch irreal klingen, können aber schon in wenigen Jahren in vielen Städten der Fall sein. Im Modus „E-Charge“ wird die Batterie durch den V6-Benziner geladen, was entsprechend mehr verbraucht und die unwirtschaftlichste Art der Stromerzeugung darstellt.

Porsche Panamera E-Hybrid Wer es ins Büro und wieder nach Hause nicht weiter als 40 Kilometer hat, dem könnte es passieren, dass der Verbrennungsmotor über Wochen nicht anspringt (Foto: Porsche)

Wie seine konventionellen Brüder so legt auch der Plug-in-Panamera eine für seine Größe und sein Gewicht bemerkenswerte Geschmeidigkeit und Handlichkeit an den Tag. Diesen Spagat beherrscht kein Auto in dieser Klasse so perfekt. Auch Abrollgeräusche, Federungsverhalten und Lenkung sind bar jeder Kritik. Etwas gewöhnen muss man sich nur an das moderne Cockpit mit seinen großen Glasflächen und der nicht immer intuitiven Menüführung.

Preislich und leistungsmäßig hat Porsche das Plug-in-Modell mit 107.553 Euro geschickt zwischen die Basisversion Panamera 4 (Dreiliter-V6 Monoturbo, 330 PS und 450 Nm, 93.035 Euro) und dem Panamera 4S (2,9-Liter-Biturbo mit 440 PS und 550 Nm, 113.027 Euro) gesetzt. Wie viele Kunden auf den Öko-Sportler letztlich anspringen, mag auch der Projektleiter Vertrieb und Marketing, Stefan Utsch, nicht prognostizieren, hofft aber, dass es mindestens so viele werden wie bei der vorherigen Generation. Rund zehn Prozent der Panamera-Käufer wählte die Version mit der Steckdose.

Porsche Panamera E-Hybrid Auch dieser Porsche kann nicht nur Sport, sondern ebenfalls Ruhe und Luxus vermitteln. (Foto: Porsche)

Porsche Panamera E-Hybrid – Technische Daten: Länge: 5,05 Meter, Breite: 1,94 Meter, Höhe: 1,42 Meter, Radstand: 2,95 Meter, Kofferraumvolumen: 405 bis 1.215 Liter. Antrieb: 2,9-Liter-V6-Benziner, 243 kW/330 PS bei 5.250-6.500 U/min, max. Drehmoment 450 Nm bei 1.750-5.000 U/min, E-Maschine 100 kW/136 PS bei 2.800 U/min, max. Drehmoment 400 Nm bei 0-2.300 U/min, Systemleistung 340 kW/462 PS bei 6.000 U/min, Systemdrehmoment 700 Nm bei 1.100-4.500 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 4,6 Sek., Vmax: 278 km/h, elektrische Reichweite 51 km, Durchschnittsverbrauch: 2,5 Liter, CO2-Ausstoß: 56 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Preis: ab 107.553 Euro

Porsche Panamera E-Hybrid Neben der Reichweite des Verbrennungsmotors zeigt das Display im Cockpit auch die rein elektrische Reichweite an (Foto: Porsche)

Kurzcharakteristik:

Warum? Weil ein Porsche auch elektrisch eine Menge Spaß macht.

Warum nicht? Weil es eine enorme Ladedisziplin benötigt, die Vorteile des Plug-in-Hybrids zu nutzen.

Was sonst? Mercedes S 500 e, BMW 740i ePerformance

Wann kommt er? April 2017