Mehr „Hüftgold“ als die Konkurrenz

Suzuki GSX-S750 Natürlich stehen verschiedenen Farben zur Auswahl (Foto: Suzuki)

Das Fahrverhalten der Dreiviertelliter-Suzi ist sehr agil und zugleich gepflegt, sieht man mal vom reichlichen Spiel im Antriebsstrang ab. Das Fahrwerk mutet etwas sparsam an, denn die Kayaba-USD-Gabel ist, wie das Federbein, lediglich in der Vorspannung verstellbar. Doch dank sorgfältiger Abstimmung kann man mit diesen Komponenten ganz gut leben. Sowohl beim sportlichen Angasen wie in der Komfort-Disziplin darf man zufrieden sein. Eine vorzügliche Leistung liefert die Nissin-Frontbremse: sie ist fein dosierbar und agiert zupackend, ohne allzu aggressiv zu sein. Das ABS geht unauffällig zu Werke.

Ebenfalls überzeugend arbeiten die dreistufige Traktionskontrolle und die Bridgestone Hypersportreifen vom Typ S21; ihnen verdankt die 750er wohl ihre prächtige Agilität und auch reichlich Grip, so dass wir die hohe Schräglagenfreiheit auch bei nur 10 bis 15 Grad im kühlen Andalusien nutzen konnten.

Die insgesamt harmonische Abstimmung der fürs entspannte Fahren entscheidenden Komponenten lässt die 750er Suzi handlicher erscheinen als man angesichts ihres vergleichsweise hohen Gewichts von 213 Kilogramm erwartet; gegenüber den wichtigsten Konkurrenzmodellen – Kawasaki Z900, Triumph Street Triple und Yamaha MT-09 – schleppt die GSX-S rund 20 Kilogramm „Hüftgold“ mit herum. Eine schlechte Figur macht sie deshalb aber nicht.

Suzuki GSX-S750 Das Fahrverhalten ist sehr agil und zugleich gepflegt (Foto: Suzuki)

Die Ausstattung ist nicht überbordend, sondern eher zweckmäßig. Das monochrome LC-Display im Cockpit ist klar gegliedert und weist alle wichtigen Anzeigen inklusive Gangwahl auf, aber der Balken-Drehzahlmesser ist nicht gerade leicht ablesbar; die Einstellungen am Bordcomputer erfolgen mittels Taster links am Lenker.

Die Sitzposition kommt Fahrern bis etwa 1,85 Metern entgegen, noch Größere könnten sich am dann engen Kniewinkel stören. Angesichts des stimmigen, dicht an der Tausender liegenden Designs und der ganz überwiegend erfreulichen Qualitäten der GSX-S750 darf man erwarten, dass das Nakedbike am Ende des Jahres auch in der Suzuki-Zulassungsstatistik eine gute Figur machen wird.

Suzuki GSX-S750 im Detail Das monochrome LC-Display im Cockpit ist klar gegliedert und weist alle wichtigen Anzeigen inklusive Gangwahl auf, aber der Balken-Drehzahlmesser ist nicht gerade leicht ablesbar (Foto: Suzuki)

Suzuki GSX-S750 - Technische Daten

Motor: Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Reihenmotor, 749 ccm Hubraum, 84 kW/114 PS bei 10.500 U/min, maximales Drehmoment: 81 Nm bei 9.000 U/min, 6 Gänge, Kette

Fahrwerk: Stahl-Brückenrahmen; vorne 4,1 cm-USD-Telegabel, 12 cm Federweg; hinten Stahl-Zweiarmschwinge, Zentralfederbein, Vorspannung 7-fach einstellbar, 13,8 cm Federweg; Leichtmetallgussfelgen; Reifen 120/70 R17 (vorne) und 180/55 R 17 (hinten). 31 cm Doppelscheibenbremse vorne, 24 cm Einscheibenbremse hinten

Assistenzsysteme: ABS, 3-fach einstellbare Traktionskontrolle, Schnellstart-Mechanismus, Anfahr-Drehzahlanhebung, Antihoppingkupplung

Maße und Gewichte: Radstand 1,45 m, Sitzhöhe 82 cm, Gewicht fahrfertig 213 kg; Tankinhalt 16 l

Fahrleistungen: 0-100 km/h: 3,5 s, Vmax: über 200 km/h. Normverbrauch; 4,9 l/100 km

Preis: 8.990 Euro