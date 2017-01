Schwächen sind Mangelware

Ausstattung und Sicherheit: Wer gebraucht kauft, muss sich nicht mehr mit dem Studium schier endlos langer Preislisten plagen. Aber man sollte auf einige Ausstattungsdetails achten, denn der reinen Basisversion Attraction fehlen ein paar wichtige Extras. Zusätzlich sollten noch Klimaautomatik, Parkpiepser, Tempomat und Sitzheizung an Bord sein.

Technisch ist der A3 Typ 8V ein enger Verwandter des VW Golf VII Wer auf ein komfortables Fahrwerk steht, sollte den A3 in der Standardversion wählen (Foto: Audi)

In Hinblick auf Multimedia-Lösungen und Fahrassistenten finden sich ebenfalls viele wünschenswerte Dinge in der Preisliste. Ein besonders attraktiver Helfer ist der Kollisionsverhinderer Pre Sense, der idealerweise ebenfalls bei einem Gebrauchtexemplar dabei ist. Bei den klassischen Regelsystemen wie ESP und in puncto Airbags ist selbst die A3-Basis gut bestückt, was beim EuroNCAP-Crashtest entsprechend volle fünf Sterne einbrachte.

Qualität: Qualität bietet der Audi A3 reichlich, Schwächen sind hingegen Mangelware. Laut TÜV-Report fällt die Mängelquote beim Kompakt-Audi deutlich niedriger als im Segmentdurchschnitt aus. Gehäufter zeigte der A3 bei Hauptuntersuchungen allerdings fortgeschrittenen Bremsenverschleiß.

A3-Fahrer sind gerne schnell und sportlich unterwegs. Ansonsten ist der Kompakt-Audi tadellos. Auch einen Dauertests von Auto Motor Sport meisterte der A3 fehlerfrei. Nach 100.000 Kilometer hatten die Tester bei einem S3 wurden lediglich zwei Marderbisse zu beklagen.

Fazit: Falsch machen – soweit die vorläufige Bilanz – kann man mit einem Audi A3 der dritten Generation eigentlich nichts. Wer sich ein Exemplar aus zweiter Hand besorgen will, sollte vor allem auf den Zustand der Bremsen achten. Sind diese erkennbar verschlissen, kann man vielleicht noch beim Preis verhandeln. Der ist nämlich auch bei gebrauchten Exemplaren die wohl größte Hürde, denn selbst für Exemplare mit halbwegs mäßiger Laufleistung sollte man noch mit gut 15.000 Euro rechnen. Bei anderen Herstellern bekommt man Kompakte für diese Summe als Neuwagen.