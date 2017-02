Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mängelquote nur durchschnittlich

Blick in den Innenraum Mit reichlich aufpreispflichtiger Ausstattung bietet der Münchener Trumm einen sehenswerten Arbeitsplatz (Foto: BMW)

Ausstattung und Sicherheit: Bereits in der Basisausstattung hat sich BMW nicht lumpen lassen, doch gibt es eben auch etliche Optionen, die man bei einem Gebrauchten vermissen können. Nach Extras wie Abstandstempomat, Sitzheizungen oder das Head-up-Display muss man gezielt Ausschau halten.

Und ein Allradantrieb ist ebenfalls nicht obligatorisch an Bord, denn ein paar wenige 2WD-Varianten vom Basisdiesel werden auf dem Gebrauchtmarkt angeboten.

In Hinblick auf die Sicherheitsstandards ABS, DSC/ESP und Airbags ist der große Bayer eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Assistenzsystemen, die teilweise allerdings nur gegen Aufpreis montiert wurden. Wer Totwinkelwarner, Spurhalteassistent oder Tempolimiterkennung will, muss also explizit nach entsprechenden Merkmalen suchen.

Auf einen EuroNCAP-Test hat BMW verzichtet. Dafür konnte der X5 bei Crashtests in den USA, durchgeführt durch NHTSA und IIHS, durchweg gute Ergebnisse einfahren.

BMW X5 im Detail Markant am Design sind unter anderem die LED-Leuchten vorne und hinten (Foto: BMW)

Qualität: Auch der TÜV stellt dem BMW X5 vom Typ F15 ein durchweg gutes Zeugnis aus. Bislang lag die Mängelquote bei der ersten Hauptuntersuchung auf dem durchschnittlichen Niveau des Fahrzeugsegments.

Ernstere Probleme bereitet das Dickschiff also bislang nicht. Allerdings neigen alle Generationen der SUV-Baureihe vergleichsweise häufig zu Ölverlusten. Da scheint auch der F15 keine Ausnahme zu machen.

Außerdem dürfte auch der aktuelle X5 segmenttypische Probleme beim Fahrwerk zeigen. Aufgrund des hohen Gewichts kann es hier leichter zu ausgeschlagenen Achsgelenken oder Federbrüchen kommen.

Erfreulich gut ist angesichts der enormen Masse und der starken Motoren hingegen der Zustand der Bremsen, bei denen der TÜV auch bei den Vorgängern kaum etwas zu bemängeln hatte.

Keine wirklich billigen Plätze Auch im Fond haben zwei erwachsene Passagiere reichlich Entfaltungsspielraum (Foto: BMW)

Fazit: Größer, sicherer, luxuriöser – ein BMW X5 ist in seiner jüngsten Generation ein fraglos eindrucksvolles Mobil und der beste X5 bisher. Seinen Stärken – hohe Agilität in Verbindung mit gutem Fahrkomfort – stehen kaum Schwächen entgegen. Allerdings liegen die Preise meist noch jenseits von 30.000 Euro. Und auch beim Unterhalt sowie den Spritkosten bewegt sich das mächtige SUV, ganz seiner physischen Präsenz entsprechend, auf recht hohem Niveau.