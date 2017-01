Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Überdurchschnittliche TÜV-Bewertungen

Vorsprung durch Nutzwert Beim Beladen macht dem Mini-Van kein ähnlich kurzes Auto was vor (Foto: Ford)

Qualität: Wie schon der Fusion zählt auch der B-Max zu den Lieblingen der HU-Prüfer. Im TÜV-Report 2017 erhält er in den meisten Kategorien überdurchschnittliche Bewertungen, einzig Lichtmängel und Ölverlust bemängeln die Ingenieure häufiger.

Auch die Bremsscheiben werden gelegentlich kritisiert. Insgesamt aber meistert der familienfreundliche Ford die Untersuchung deutlich besser als der Durchschnitt. Wobei allerdings aus die jährlichen Fahrleistungen unterdurchschnittlich ausfallen.

Der macht auch auf dem Baumarkt-Parkplatz eine gute Figur Dank der nach vorn umlegbaren Frontsitzlehne können auch lange Gegenstände problemlos verstaut werden (Foto: Ford)

Fazit: Mini-Vans sind in Zeiten von Mini-SUV etwas ins Abseits gerutscht. Dem B-Max reichen die modischen Crossover in Sachen Alltagstauglichkeit nicht das Wasser. Und auch bei der Langzeitqualität steht der Familien-Fiesta blendend da. Wer an dem Türkonzept Gefallen findet und knapp 10.000 Euro übrig hat, macht mit dem kleinen Ford selten etwas falsch.