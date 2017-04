Ungläubige Blicke jenseits der 200 km/h

Im Zeichen des durstigen Skorpions Rot sticht der Motorblock des Vierzylinders aus dem Spalt der Motorhaube hervor. Er konsumiert ausschließlich Superbenzin, katapultiert den Wagen im Gegenzug dafür aber in 6,7 Sekunden auf 100 Sachen. Schluss ist bei 225 km/h. Den angegebenen Normverbrauch von 7,9 Litern pro 100 Stadtkilometern erreichten wir nur mit Mühe auf der Autobahn. Auch die 6,0 Liter für den Drittelmix waren stets in weiter Ferne - und die wurde meistens sehr schnell noch sehr viel weiter. (Foto: Florian Hückelheim)

Bei Tempo 120 ist die Welt der Dienstwagenfahrer noch in Ordnung. Ich stelle fest: Wenn ein Fiat 500 von hinten anfährt, verbietet sich das Platzmachen offenbar von selbst, sofern man einen Mittel- oder Oberklassewagen pilotiert. Beim Zwischensprint auf 160 beginnen dann langsam die rückversichernden Blicke, ob der Kleinwagen von eben einfach nur noch sehr groß im Rückspiegel erscheint oder ob er tatsächlich noch hinter einem klebt.

Dann ist der Ehrgeiz der meisten Autobahn-„Bekanntschaften“ geweckt: Sie wollen den prollig dröhnenden Dreitürer in seine vermeintliche Schranken verweisen. Bis 188 km/h kommt ein normaler Fiat 500 laut Datenblatt noch mit, deshalb sind die 200 nun also Pflicht. Dumm nur, dass der Abarth im Sportmodus und bei freier Fahrt schneller dort ist als die meisten 150- oder 170-PS-Diesel. Spätestens bei Tempo 220 fragen sich die Verbliebenen, warum sie immer noch eine gelbe Wand statt eines gelben Punkts im Rückspiegel sehen. Die Blicke beim folgenden Überholen sind unbezahlbar. Ja, so ein Verhalten ist billig, wahrscheinlich peinlich, Männergehabe, befriedigt niedere Instinkte. Doch wer ab und zu darauf steht, der sieht es mit dem Einstiegspreis von 24.990 Euro auch nicht mehr so eng.

Bei der Hatz über die Autobahn kommt das Koni-Sportfahrwerk, unglücklich vom 2,30-Meter-Radstand unterstützt, spürbar an seine Grenzen. Glattbügeln tut der Abarth nicht eine Bodenwelle, nicht einen Brückenübergang, und er folgt willig auftauchenden Spurrillen. Mit steigendem Tempo wird er zunehmend nervöser, hart ist er immer. Man säße wie auf einem Stein, bemerkt Kollege Lukas Bay nach einer Fahrt treffend.

Das gilt auch für Fahrten durch die Stadt. Korrekturen am minimal zu groß geratenen Sportlenkrad mit seinen schön anzufassenden Carbon-, Alcantara- und Glattledereinlagen sind jederzeit möglich, aber nicht für jeden Fahrer gleich leicht. Wie die beiden Vordersitze ist das Volant nicht in der Höhe verstellbar. Langbeinige aber kurzarmige Piloten zwingt das zu einer unangenehm hohen und lenkradnahen Sitzposition. Zeitgemäß ist anders, das gilt auch für manche Details im Innenraum.

Da wäre zuerst die Zahl Fünf auf dem angenehm hoch positionierten Schaltknüppel: Hat Fiat hier einfach nur einen Gang vergessen und, um das zu kaschieren, einfach ein paar extra lange Schaltwege eingebaut? Hoffentlich nicht. Wer es mit dem Zusatz „Competizione“ wirklich ernst meint, hätte hier eine knackige Sechsgang-Box eingesetzt. Dass das möglich ist, zeigt unter anderem die Top-Motorisierung des Serien-Fiat-500.

Beinahe schon wieder charmant statt veraltet ist diese Ausstattung, denn irgendwie passt sie ins Gesamtbild: Der 595 ist quasi frei von jeglicher Automatik. Abblendlicht, Fernlicht und Scheibenwischer reagieren ganz klassisch und ausschließlich auf Tastendruck.

Die Materialauswahl und -verarbeitung ist klassenüblich, Carbon- und Alcantara-Details lassen das Interieur im Alltag allerdings wertiger wirken als es die Plastikfülle zunächst vermuten lässt. Beim Rückwärtseinparken hört man ferner nur das Wummern des Klappenauspuffs. Für 390 Euro gäbe es zwar Abstandssensoren fürs Heck, brauchen tut die bei einem Fiat 500 niemand so wirklich.

Die größte Umstellung neben der Tatsache, dass man mit langen Armen vom Fahrersitz aus fast an die Rückenlehnen der Hinterbänkler greifen kann, ist einzig das fehlende Piepsen, wenn man sich einem Hindernis nähert. Und der überraschend große Wendekreis. Er fühlt sich in der Praxis deutlich mehr nach zwölf Metern an als nach den offiziellen 9,5 Metern. Gefühlt ist der schmale Wagen in engen Parkhäusern kaum wendiger oder praktischer als ein Kombi oder SUV.

Ein ähnliches Gefühl kommt bei der Bedienung des Navigationssystems auf. Die aktiven Schaltflächen bei der Adresseingabe sind oft viel zu klein und zu nah aneinander positioniert. Das verpflichtet förmlich zum Anhalten, denn während der Fahrt sind schon die einzelnen Funktionstasten (Radio, Navi, Einstellungen, etc.) am unteren Bildrand kaum treffen. Die Sprachsteuerung zeigt sich zumindest ab und zu hilfsbereit. Wenn man die Adresseingabe auf dem Weg seiner Wahl schafft, arbeitet das System mit Tom-Tom-Kartenmaterial zuverlässig und das Beats-Audiosystem (450 Watt, 690 Euro) verwöhnt die Passagiere nebenbei mit satten Klängen.

Fazit: Der Abarth 595 Competizione ist nicht nur ein reines Spaßfahrzeug, er ist – eher wie manche Motorräder – sogar nur ein Spaßfahrzeug für die Kurzstrecke, für die abendliche Runde auf der Hausstrecke oder für den Ausflug zur Eisdiele. Bei kurzen Strecken macht er seine Fahrerin oder seinen Fahrer um einige Jahre jünger. Geht es mit ihm länger als eine Stunde dröhnend über die Autobahn, pellt man sich im Anschluss um Jahrzehnte gealtert aus den Sitzschalen. Übelnehmen kann ich ihm das nicht: Nie stande ich schneller und breiter grinsend in der Schlange beim Bäcker – im Nachbarort.