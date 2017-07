Sieben Fahrmodi, leise Reisen

Blick in die Mittelkonsole Gut aufgeräumt und fein gemacht: Der Q5 stößt trotz der Anwesenheit von Kunststoff im Innenraum in puncto Materialauswahl und Verarbeitung an die Oberkante des Begriffs Mittelklasse. Man fühlt sich im gehobenen Ambiente gut aufgehoben, genießt Bewegungsfreiheit. Und nahezu perfekt gemachte Bedienelemente. (Foto: Frank G. Heide)

Bei allen Ausfahrten konnten ausschließlich positive Eindrücke gesammelt werden, vor allem das Fahrwerk wurde im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert. Luftgefedert und mit viel Spielraum in puncto Bodenfreiheit für durchaus mögliche Geländeausflüge fühlte sich der Q5 nur im Komfort-Fahrmodus wirklich sehr weich an.

Getriebeautomatik (namens 7-Gang S-tronic) und Zwei-Liter-Benziner arbeiteten wunderbar aufeinander abgestimmt zusammen, so dass man von den Schaltvorgängen spürbar nur dann etwas mitbekommt, wenn man im Drive Select zuvor „Sport“ aus nicht weniger als sieben Fahrmodi ausgewählt hat. In allen anderen Modi haben wir nur dann mal in die Schaltpaddles am Lenkrad gegriffen, wenn wir die Motorbremse einsetzen wollten, ansonsten macht die Automatik sie so gut wie überflüssig.

Positiv überrascht ist man bei den ersten Testkilometern davon, dass auch dem Benzin-Triebwerk die frühe Drehmomentwoge, mit der ein - alternativ zu bekommendes - modernes Diesel-.Triebwerk schon kurz über Standgasniveau begeistert, nicht wirklich fehlt.

Satte 370 Newtonmeter Drehmoment wuchtet der vorne liegende Vierzylinder-Ottomotor schon ab 1600 Touren an die Kurbelwelle, und dieser schöne Schub bleibt bis 4.500 Umdrehungen konstant. Die maximale Leistung von 252 PS (185 kW) spürt, wer den Gasfuß weiter bis 5.000 Umdrehungen stehen lässt. Für Anpressdruck sorgt sowohl eine Spitzengeschwindigkeit von 237 km/h, und mehr noch die Sprintzeit von nur 6,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100.

Blick in den Kofferraum SUV-typisch ist die Ladekante etwas erhöht, aber nicht unangenehm. Das Gepäckraum-Management mit Bodenschienen und variablem Halter setzt optional das Transportgut fest, für 360 Euro extra. Hineinpacken darf man zwischen 550 und maximal 1550 Liter oder 630 Kilo. (Foto: Frank G. Heide)

Mit den deutlich mehr als 1800 Kilo Leergewicht des Q5 hatte der inzwischen mehr als acht Millionen Mal verkaufte Allradantrieb leichtes Spiel, alle gestellten Alltagsaufgaben wurden mit Bravour absolviert. Vor allem als Reisemobil machte der Testwagen Spaß, weil er nicht zuletzt dank (optionaler) Akustikverglasung vorn wirklich angenehm leise blieb. Spürbar war allerdings auch ein kleines Turboloch, das heißt, der Antritt nach Gaspedalbefehl war zwar herzhaft, erfolgte aber in den meisten Fahrmodi stets nach gefühlter Gedenksekunde.

Weil der Q5 ein SUV und kein echter Geländewagen ist, muss es übrigens nicht immer quattro sein: Ab 39.500 Euro Basispreis kann man den Q5 als 2.0 TDI 6-Gang auch mit reinem Frontantrieb bestellen. Andererseits sprechen gegen diese Variante all die Argumente, die zurzeit unüberhörbar gegen den Selbstzünder vorgebracht werden, und die letztlich wohl auch für seine Abschaffung sorgen werden.

Blick in den Innenraum Der Testwagen hatte Extras für rund 24.000 Euro an Bord, bei einem Basispreis von knapp unter 52.000 Euro (Foto: Frank G. Heide)

Auch hinten punktet der Q5: Die Ladekante ist nicht zu hoch, die elektrisch öffnende Heckklappe bewegt sich nicht zu phlegmatisch, und sie gibt den Blick auf 550 bis 1550 Liter Zuladung auf ebener Fläche frei, das Ganze darf bis zu 630 Kilo wiegen. Maximal 2,4 Tonnen nimmt der Ingolstädter aus Mexiko sogar noch an den Anhängerhaken.

Beim Verbrauch gibt sich der große Wagen zurückhaltend, was natürlich in erster Linie vom Fahrstil abhängt, aber auch an der zunächst beim Diesel eingeführten Ultra-Technologie liegt: Sie koppelt (nur beim Automatikgetriebe natürlich) die Hinterachse komplett ab, lässt sie bei genügend Schub frei rollen. Dass wir im Test dennoch stets rund zwei Liter über dem angegebenen Normverbauch von 7,2 Liter lagen, muss also an den vielen schweren Extras sowie unserer dynamischen Fahrweise liegen.

Abschließend ein kleiner Minuspunkt: Aus so viel sachlich-kühl präsentierter Perfektion im Innenraum ragen kleine Fehler umso deutlicher heraus. Probleme bei der Stimmeingabe für die Navigation zählten ein ums andere Mal dazu. Wir fanden erst ein Verständnis, als die richtigen Sprachbefehle gelernt waren. Das können BMW und Ford bei aktuellen Modellen schon besser. Offenbar verstimmt empfahl uns die Dame im Gerät später mehrfach auf von Hand eingegebener Route bitte zu wenden, oder bei nächster Gelegenheit links abzubiegen. Auf der dritten Spur der A44 Richtung Düsseldorf ist beides keine wirklich gute Idee.

Fazit: In puncto Fahrwerk ist der neue Q5 deutlich besser geworden, und der Zweiliter-Benziner muss keinen Vergleich mit einem Diesel scheuen. Was das Audi-SUV wirklich herausragend macht, sind die vielen guten (Oberklasse-)Extras, von denen aber in den Serienausstattungen wenig zu sehen ist. Innenraum und Ausstattung, Wohlfühl-Atmosphäre und weltmeisterliche Bedienelemente-Haptik, das hat halt bei Audi seinen (stolzen) Preis. Insofern bleibt auch beim neuen Q5 vieles beim Alten.

Bereit zum Einstieg ins leichte Gelände Die neue Adaptive Air Suspension kann die Dämpfer regeln. Fahrwerk und Federung sind nun in ein zentrales Steuergerät eingebunden. Im serienmäßigen Drive-Select-System wählt der Fahrer aus bis zu sieben Fahrmodi aus. Und durch die dort ansteuerbaren beiden neuen Modi „lift/offroad“ und „allroad“ wird der Offroad-Charakter des Q5 noch mal betont. (Foto: Frank G. Heide)

Technische Daten Audi Q5 2.0 TFSI quattro S-tronic Motor: Vierzylinder-Turbo-Benziner mit Direkteinspritzung Hubraum: 1.984 ccm Max. Leistung: 185 kW / 252 PS bei 5.000 - 6.000 U/min Max. Drehmoment: 370 Nm bei 1.600 - 4.500 U/min Antrieb: Allrad Getriebe: 7-Gang-Automatik Kraftstoff: Benzin 95 ROZ, Super

Maße und Gewichte Länge: 4.663 mm Breite (ohne Außenspiegel): 1.893 - 2.140 mm Höhe: 1.659 mm Radstand: 2.819 mm Wendekreis: 11,7 m Räder / Reifen 8,0 J x 17 / 235/65 R17 Leergewicht: ab 1.795 kg zul. Gesamtgewicht: 2.400 kg Anhängelast (ungebremst / gebremst): 750 / 2.400 kg zul. Dachlast / Stützlast: 75 / 100 kg Luftwiderstandsbeiwert: 0,30 Tankinhalt: 70 Liter Zuladung: 630 kg Kofferraumvolumen (ohne/mit umgeklappter Rückbank): 550 - 1550 Liter Basis-Preis / Testwagen-Preis: 51.850 / 75.900 Euro

Fahrdaten Höchstgeschwindigkeit: 237 km/h Beschleunigung 0 - 100 km/h: 6,3 Sek. Durchschnittsverbrauch Stadt/Land/kombiniert: 8,6 / 6,4 / 7,2 Liter / 100 km CO2-Emission: 164 g/km Effizienzklasse: B Schadstoffklasse (94/12/EG): EU6