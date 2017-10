Der Duft der Oberklasse ist austauschbar

Eine andere Problemzone ist der Fußraum. Obwohl nur mit Schuhgröße 45 besohlt, bleibe ich bei jedem, aber auch jedem Aussteigen aus zugegebenermaßen niedriger Sitzposition am Öffnungshebel für die Motorhaube hängen. Ganz knapp zwar, aber genug, um zu nerven. Es ist wie schon so oft in Innenräumen erlebt: Zwischen gut gemacht und gut gemeint liegen nur wenige Millimeter – die dieser Hebel nach hinten und oben verlagert werden müsste.

Das gefällt nicht so gut Bei den Abmessungen des Handschuhfachs bekleckert sich BMW nicht mit Ruhm. Die hier gezeigten Zutaten müssen schon millimetergenau zu einer Pyramide gestapelt werden, sonst macht die Klappe nicht dicht. (Foto: Frank G. Heide)

Dass auch in der xten Generation der Münchener Mittelklasse-Dienstwagen-Ikone noch Raum für Optimierung ist, zeigt sich in der Kleinigkeit von Handschuhfach. Problemzone drei. Im Testwagen lagen die Mappe mit dem Bordbuch und eine Pappschachtel mit Duftwässerchen darin, mit der sich die Klimaanlage zur Douglas-Filiale aufpeppen lässt. Man hätte gerade noch einen Kuli und eine Packung Tempo dazuquetschen können, das war es dann aber auch.

Viel schlimmer noch: Liegen Bordbuch, Schachtel, Schreibgerät und Papiertaschentücher nicht penibel pyramidenförmig gestapelt, lässt sich die Klappe nicht schließen. Die Hochstapelei kippt bei jedem vergeblichem Versuch um, man versucht es erneut. Oder wirft, so wie meine nicht ganz so geduldige Frau, das ganze Gerümpel unter Absingen schmutziger Verse hinter sich. Im Heck warten ja zwischen 570 und 1700 Liter Stauraum.

Der 5er ist durchdacht: Die Heckklappe schwingt nach oben, wenn der mit Tüten beladene Fahrer unter der Heckschürze einen leichten Tritt nach vorn vollführt. Wenn es schnell gehen soll, kann die Heckscheibe auch separat geöffnet werden: Das hat beim BMW-Touring Tradition. (Foto: Frank G. Heide)

Vorne fühle ich mich in puncto Raumangebot wie meistens bei BMW: gut integriert, ein bisschen stramm eingebaut ins Fahrzeug. Nicht unkomfortabel, das verhindern die Sitze mit tollem Seitenhalt und vielen Massagefunktionen, aber man ist markentypisch eben besonders nah dran an allem, was mit Fahrfreude zu tun hat.

Und die ist groß im 5er, der sich ein ums andere Mal als guter, ehrlicher Kumpel erweist. Dass sein Motor von Fahrverboten bedroht sein könnte, das mag man sich gar nicht vorstellen. Er fühlt sich einfach im Alltag in allen Situationen so gut und richtig an. Selbst kalt nagelt er nur extrem leise, die Automatik schaltet völlig ruckfrei im EcoPro-Fahrmodus schon knapp über Standgasniveau in die nächsthöhere Stufe. Und wenn man mal Drehmoment fordert, dann gibt der Zweiliter-Selbstzünder davon gerne und reichlich etwas ab. Aus dem Stand geht es in flotter empfundenen 7,8 Sekunden auf Tempo 100, bei 225 km/h ist Schluss mit der Raserei. Wer mehr will, nimmt einfach was Größeres als den 2-Liter-Diesel.

Ein stilles Kraftwerk unter der Motorhaube Unter der Haube des 5er Touring stecken Diesel- oder Ottomotoren mit vier oder sechs Zylindern. Bereits als 520d ist der Kombi ordentlich motorisiert: Der Vierzylinder leistet 140 kW / 190 PS, der Wagen schafft mit der ZF-Acht-Gang-Automatik in 7,8 Sekunden die 100 km/h, und er beschleunigt weiter bis 225 km/h. (Foto: Frank G. Heide)

Das Standardargument für Kombikäufer findet sich natürlich erst hinter den Rücklehnen. Dort liegt viel Stauraum, über und unter dem Ladeboden, und gerne auch systematisch verwaltet per Gepäckraum-Management. Nicht ganz an der Spitze liegt der 5er beim Nutzwert-Raumangebot, wie der Vergleich mit der Konkurenz zeigt, aber immerhin, es ist etwas mehr als beim Vorgänger.

BMW 5er Touring: Varianten im Überblick 520d 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel, 140 kW/190 PS, 6-Gang-Handschalter (8-Gang-Automatik), maximales Drehmoment: 400 Nm bei 1.750 – 2.500 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 8,0 (7,8) Sek., Vmax: 230 (225) km/h, Normverbrauch: 4,5 (4,3) Liter/100 Kilometer, CO2-Ausstoß: 119 (114) g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: A (A+), Preis: ab 47.700 (49.950) Euro. Werte in Klammern: Achtgang-Automatik

530d 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Diesel, 195 kW/265 PS, 8-Gang-Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (Allradantrieb), maximales Drehmoment: 620 Nm bei 2.000 – 2.500 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 5,8 (5,6) Sek., Vmax: 250 km/h, Normverbrauch: 4,7 (5,3) Liter/100 Kilometer, CO2-Ausstoß: 124 (139) g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse A+ (A), Preis: ab 56.800 (59.400) Euro

530i 530i, 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner, 185 kW/252 PS, 8-Gang-Automatik, maximales Drehmoment: 350 Nm bei 1.450 – 4.800 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 6,5 Sek., Vmax: 250 km/h, Normverbrauch: 5,8 Liter/100 Kilometer, CO2-Ausstoß: 133 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: A, Preis: ab 52.300 Euro

540i xDrive 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Benziner, 250 kW/340 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb, maximales Drehmoment: 450 Nm bei 1.380 bis 5.200 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 5,1 Sek, Vmax: 250 km/h, Normverbrauch: 7,3 Liter/100 Kilometer, CO2-Ausstoß: 167 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: C, Preis ab: 62.800 Euro

Reich ist das Angebot an Assistenzsystemen, und reich muss man auch sein, um sie alle kaufen zu können. Die Freude daran, dass diese Assistenten so fürsorglich auf Lack und Lebewesen aufpassen, wird natürlich durch häufiges Gepiepe getrübt. Aufgeregte Sensoren empfinden dürre Zweige, die sich dem Außenspiegel entgegen neigen schon als Bedrohung und schlagen Alarm.

Man sollte darüber gelassen bleiben, es ist nur der Beweis dafür, dass die bezahlten Systeme aufmerksam arbeiten. Immerhin gebührt BMW ein besonderes Lob dafür, dass man alle wichtigen Assistenten nicht nur fein auf die eigenen Bedürfnisse einstellen kann, sondern dass man sie auch mit einem einzigen Knopfdruck in der Mitte des Armaturenbretts ein- und ausschalten kann.