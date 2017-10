Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Schnell vermisst

Der entscheidende Knopf liegt neben dem Warnblink-Schalter in der Mitte Leuchtet der Kreis um das Fahrzeug-Symbol so wie hier rot, sind die wesentlichen Sicherheits-Features abgeschaltet. Ist der Kreis grün, warnen und piepen eifrige Assistenten und übernehmen auf schon mal Lenkung und Bremse, wenn es brenzlig wird. (Foto: Frank G. Heide)

Perfekte Bilder sieht man im Armaturenbrett aus unterschiedlichen Perspektiven der Rückfahrkamera, da ist der Begriff Premium einmal mehr gerechtfertigt. Und da, wo der Nutzer nicht weiter weiß, wie etwa bei den Sprachbefehlen, die ja bei jedem Hersteller unbedingt unterschiedlich sein müssen, da hilft der große und blendfreie Touchscreen des nahezu perfekten Multimedia-Infotainments mit Vorschlägen weiter, wie man sich auszudrücken hat, damit einem geholfen wird.

Dass der 5er-Touring in diesem Jahr zu den Testfahrzeugen mit den meisten absolvierten Kilometern zählte, ist ein weiterer Beweis für die Freude, die man an gut gemachtem Kombi-Nutzwert haben kann. Als er schließlich wieder abgeholt wird, da wird mir schlagartig bewusst, wie schnell ich mich an seine feinen Manieren gewöhnt hatte. Mit allen kleinen Macken und vielen Stärken. Sicher, das war keine heiße Affäre mit Emotions-Kick. Aber der 5er ging tiefer.

Wenn Blicke überholen könnten ... Der Testwagen kam in der besonders teuren und vollständigen Luxury-Line-Ausstattung, damit war adaptives Kurven-LED-Licht selbstverständlich mit an Bord. Lange Nachtfahrten verlieren mittlerweile im Vergleich zu früher einiges an Schrecken. (Foto: Frank G. Heide)

Fazit: Mir gefällt am 5er-Touring das, was bei BMW klassische Parameter sind. Ein sehr leiser und sparsamer Motor, der allen Diesel-Diskussionen zum Trotz den Alltag stets im Griff hat. Ein tolles Fahrwerk und eine unmerklich agierende Automatik, die mir in jedem der einstellbaren Fahrmodi ein anderes, aber stets souveränes Fahrerlebnis bieten. Und eine Art, Premium zu fahren, ohne die Umwelt mit Protz zu nerven.

Nicht so gut gefallen hat mir Vieles von dem, was supermodern sein soll und doch überwiegend Spielerei ist. Dieser merkwürdige Schlüssel, die überflüssige Gestensteuerung, der Duftspender für die Klimaanlage – das hätte BMW gerne im 7er lassen können. Dann müsste man im 5er-Handschuhfach auch nicht so ordentlich tiefstapeln.

BMW 520d Touring Mit dem 5er Touring fährt man Kombi im besten Sinne: Ein luxuriöser, langstreckentauglicher Pkw, kombiniert mit Praktikabilität eines kleinen Nutzfahrzeugs. Das ist im Prinzip nicht neu, wird aber von BMW so souverän umgesetzt, wie von Mercedes in der E-Klasse und Audi im A6. Gemeinsam ist den dreien auch, dass man sich vor Preisen und Kosten erschreckt. (Foto: Hersteller)

Technische Daten: BMW 520d Touring, Automatik

Länge x Breite x Höhe: 4,94m x 1,87m x 1,50m, Radstand: 2,98m

Motor: R4-Diesel, 1995 ccm, Turbo, Direkteinspritzung

Leistung: 140 kW / 190 PS bei 4.000 U/min

Max. Drehmoment: 400 Nm bei 1.750 – 2.500 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 7,8 Sek.

Verbrauch (Durchschnitt nach EU-Norm): 4,3 Liter

CO2-Emissionen: 114 g/km (Euro 6), Energieeffizienzklasse: A+

Leergewicht / Zuladung: min. 1.655 kg / max. 730 kg

Kofferraumvolumen: 570 – 1.700 Liter

Max. Anhängelast: 2.000 kg

Wendekreis: 12,05 m

Bereifung: 225/55 R 17

Luftwiderstandsbeiwert: 0,27

Wartungsintervall: 20.000 km

Preis: ab 49.950 Euro