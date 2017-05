Fazit und technische Daten

Blick auf den Fahrer-Arbeitsplatz Nich tnur bei Abmessungen und Ausstattung hat der i30 zugelegt, auch bei den Preisen: 17.450 Euro für die Basis mit 100-PS-Benziner, 1.320 Euro mehr als bisher. Der 136-PS-Diesel kostet in der Ausstattung „Trend“ 24.750 Euro, damit ist er 2.470 Euro teurer geworden. (Foto: Frank G. Heide)

Was bleibt vom i30 in Erinnerung? Wenig Emotionales, auch das hat er mit dem Golf gemeinsam. Er überzeugt in der dritten Generation mit der Abwesenheit offensichtlicher Schwächen, was ihn zum ernsthaften Herausforderer hat reifen lassen. Zählt man dann noch die serienmäßige Fünfjahresgarantie und die wirklich tolle (Sicherheits-)Ausstattung dazu, so wird es vielleicht nicht für den Golf, aber einige seiner weniger namhaften Wettbewerber richtig eng.

i30-Motorisierungen, Preise und technische Daten Maße Länge: 4,34 Meter, Breite: 1,80 Meter (Breite mit Außenspiegeln: 2,04 Meter), Höhe: 1,46 Meter, Radstand: 2,65 Meter, Kofferraumvolumen: 395 - 1.301 Liter

1,4-Liter-Benziner 73 kW/100 PS, maximales Drehmoment: 134 Nm bei 4.000 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 12,7 Sek., Vmax: 183 km/h, Durchschnittsverbrauch: 5,4 Liter, CO2-Ausstoß: 126 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: C, Preis: ab 17.450 Euro

1,0-Liter-Turbo-Benziner Dreizylinder, 88 kW/120 PS, maximales Drehmoment: 171 Nm bei 1.500 - 4.000 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 11,1 Sek., Vmax: 190 km/h, Durchschnittsverbrauch: 4,9 Liter, CO2-Ausstoß: 112 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: B, Preis: ab 19.700 Euro [mit Ausstattung Select]

1,4-Liter-Turbo-Benziner 103 kW/140 PS, maximales Drehmoment: 242 Nm bei 1.500 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 8,9 (9,2) Sek., Vmax: 210 (205) km/h, Durchschnittsverbrauch:5,4 (5,5) Liter, CO2-Ausstoß: 124 (125) g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: B (B), Preis: ab 22.350 (ab 24.250) Euro [für Ausstattung: Trend]; Werte in ( ) gelten für die Version mit Siebengang-DSG

1,6-Liter-Diesel 70 kW 70 kW/95 PS, maximales Drehmoment: 280 Nm bei 1.500 - 2.000 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 12,2 Sek., Vmax: 186 km/h, Durchschnittsverbrauch: 3,6 Liter, CO2-Ausstoß: 95 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: A+, Preis: ab 21.300 Euro [für Ausstattung: Select]

1,6-Liter-Diesel 81 kW 81 kW/110 PS, maximales Drehmoment: 280 Nm bei 1.500 - 2.500 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 11,0 (11,2) Sek., Vmax: 190 (190) km/h, Durchschnittsverbrauch: 3,7 (4,0) Liter, CO2-Ausstoß: 96 (105)g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: A+ (A), Preis: ab 22.000 Euro (ab 23.900 Euro) [für Ausstattung: Trend]; Werte in ( ) gelten für die Version mit Siebengang-DSG

1,6-Liter-Diesel 100 kW 100 kW/136 PS, maximales Drehmoment: 280 (300) Nm bei 1.500 - 3.000 (1.750 - 2.500) U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 10,2 (10,6) Sek., Vmax: 200 (200) km/h, Durchschnittsverbrauch: 3,9 (4,1) Liter, CO2-Ausstoß: 102 (109) g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: A+ (A), Preis: ab 24.750 (ab 26.650) Euro [für Ausstattung: Trend]; Werte in ( ) gelten für die Version mit Siebengang-DSG

Hyundai ist momentan der fünftgrößte Autohersteller der Welt (nach VW, Toyota, GM, und Nissan/Renault), und man hat sich für 2017 eine Menge vorgenommen. Unter anderem diesen erneuten Angriff auf den ewigen Platzhirsch im Kompakt-Segment, den VW Golf. In Deutschland fußt Hyundais Erfolg von mehr als 100.000 verkauften Fahrzeugen pro Jahr (ohne die Modelle der Tochter Kia) auf i10, i20, i30 und vor allem dem SUV Tucson, das allein etwa für die Hälfte des deutschen Hyundai-Absatzes steht.

Blick in die Mittelkonsole Start-Stopp-Automatik, Sitzheizung und Parkassistent kennt man auch aus anderen Kompaktwagen. Dass der i30 - in Abhängigkeit von Ausstattungslinie und gewählten Optionen - auch Lenkradheizung und mehrstufige Sitzkühlung bietet, das ist schon was Besonderes. (Foto: Frank G. Heide)

Mehr als drei Prozent Marktanteil möchte man Ende des Jahres nennen können. Der i30 legt dafür eine erstklassige Basis. Auch, weil die Bestellungen seit Jahresbeginn bereits die Zahl 6.000 überschreiten. Nur in puncto Haptik und Fahrwerk kann der Koreaner, der von einem Deutschen designt und in Tschechien gebaut wird, noch etwas vom Golf lernen. Was nicht für die - leicht gestiegenen - Preise gilt, da ist bereits vieles so wie in Wolfsburg. Die Basis mit kleinem Motor gibt es für weniger als 18.000 Euro, ein Top-Diesel mit Vollausstattung kostet ab rund 31.000 Euro.