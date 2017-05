Viel Sicherheit, wenig Emotion

Um vier Zentimeter auf 4,34 Meter gestreckt und fast zehn Zentimeter breiter präsentiert sich der neue i30 Außerdem steht er nun flacher als der Vorgänger auf den Reifen, was ihn stattlicher erscheinen lässt. Auch wenn der Radstand mit 2,65 Meter unverändert blieb, schaffen die gewachsenen Proportionen mehr Platz für Passagiere und Pakete. (Foto: Frank G. Heide)

Lenkung, Übersicht, Sitzkomfort, Materialauswahl und Verarbeitung, das ist inzwischen alles auf dem Niveau des Golf, je nachdem welche der fünf Ausstattungsvarianten des Fünftürers man wählt und wie viele Kreuzchen auf der Optionsliste der eigene Geldbeutel zulässt.

Bei den Sicherheits- und Assistenzsystemen sowie beim multimedialen Infotainment allerdings, da hat Hyundai im Vergleich zum Golf klar die Nase vorn. Und es gibt viel Auswahl: Fünf Ausstattungs- und sechs Motorvarianten (drei Diesel, drei Benziner).

Schon in der Basisversion „Pure“ ist der i30 keine frugale Hütte mehr. Zur Sicherheit tragen zum Beispiel in puncto Inventar sechs Airbags, Aufmerksamkeitsassistent, Berganfahrhilfe oder Fernlichtassistent bei, um die wichtigsten zu nennen. Unterstützt werden die relevanten Sicherheitssysteme von einer Kamera in der Windschutzscheibe und einem Radar im Kühlergrill.

Besonders gut: Ein aktiver Spurhalter ist beim neuen i30 nun immer mit an Bord, und er erledigt seinen Job wirklich gut. Man kann ihn sogar so einstellen, dass das Fahrzeug in der Fahrbahnmitte bleibt, und nicht zwischen den Straßenmarkierungen hin und her pendelt.

Besondere Zugaben gibt es auch in den höheren Ausstattungen: Bei „Select“ sind das etwa Nebelscheinwerfer und Bluetooth-Freisprechanlage, bei „Trend“ Sitzheizung vorne oder Einparkhilfe hinten, bei „Style“ dunkel getönte Scheiben ab B-Säule, schicke 17-Zöller oder eine Rückfahrkamera und bei „Premium“ autonomer Bremsassistent mit Frontkollisionswarner und Fußgängererkennung sowie LED-Tagfahrlicht.

Blick in die Mittelkonsole Hightech, im Dunkel verborgen: Links neben den gut erreichbaren Anschlussbuchsen fürs Unterhaltungsequipment, da kann man sein Smartphone im i30 sogar induktiv aufladen. Wenn es dafür geeignet ist; das sind bisher leider wie Wenigsten. (Foto: Frank G. Heide)

Ungewöhnliche Oberklasse-Zutaten wie mehrstufige Sitzkühlung und Lenkradheizung sind ebenfalls erhältlich, ebenso wie ein riesiges Panorama-Glasdach, das extra viel Licht und Luft hereinlässt. Praktisch: Beim Einparken des nach hinten eher unübersichtlichen i30 ist die Rückfahrkamera beinahe unentbehrlich. Immerhin in den Varianten „Style“ und „Premium“ ist sie serienmäßig an Bord.

Eine kabellose Lademöglichkeit für Smartphones gehört ebenfalls zur „Style“-Ausstattung. Helfer wie Totwinkel- oder Frontkollisionswarner, Verkehrszeichenerkennung oder Querverkehrshelfer gibt es optional. Oder man ordert gleich das Top-Komfortniveau. Hier ist quasi alles an Bord, was Hyundai überhaupt im Angebot hat, inklusive autonomem Notbremsassistenten und adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage. Wobei ich ein Head-up-Display vermisse, wie es etwa Renault und Mazda in diesem Segment an Bord haben.

Apple Car Play und Android Auto finden sich ebenfalls über den gut einsehbaren Touchscreen, das Smartphone ist sekundenschnell verbunden. Auch das Navigationssystem und die Bedienung der zahlreichen Assistenzsysteme sind die reine Freude, weil man schon kurz nach dem ersten Einstieg intuitiv die meisten Handgriffe richtig erledigt.

Blick in den Kofferraum 541 Kilo können in den rund 1300 Kilo schweren i30 maximal zugeladen werden. Dafür stehen hinter der Rücksitzlehne 395 Liter Stauraum zur Verfügung. (Foto: Frank G. Heide)

Weiter hinten geht das Platzangebot in Ordnung. Große Erwachsene verlieren auf den drei Plätzen der Rückbank weder ihre Würde noch ihre Kniescheiben, und die Kopffreiheit verhindert, dass die Frisur in Unordnung gerät.

Noch weiter hinten nimmt der Kofferraum im Normalzustand inklusive doppeltem Ladeboden anständige 395 Liter Gepäck entgegen, das sind 17 mehr als beim Vorgänger, und 15 mehr als beim VW Golf. 1301 Liter, oder 541 Kilo Zuladung sind es, wenn die geteilten Rücksitzlehnen mit der etwas zu schmal geratenen Ski-Durchreiche flachgelegt werden.