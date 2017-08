Der GLE für den Bauch, nicht für den Kopf

Das können sie, die Schwaben Man mag nicht viel sehen vom Triebwerk des 350d, aber man spürt umso mehr. Vom gemütlichen und halbwegs genügsamen Cruisen bis zur Raserei ist alles drin mit diesem 258-PS-Sechszylinder-Diesel, der für Alltagsaufgaben mehr als nur gerüstet ist. Das Drehmoment von satten 620 Newtonmeter steht ab 1600 Touren zur Verfügung, entsprechend früh kann die Automatik völlig ruckfrei die nächste Fahrstufe einlegen. (Foto: Frank G. Heide)

Während die AMG-Line-Ausstattung des mit Extras auf mehr als 100.000 Euro hochgerüsteten Testwagens mit dickem Leder, schwarzen Carbon und roten Ziernähten fast ein wenig zu sportlich und wegen des schwarzen Dachhimmels vor allem recht duster rüberkommt, erfüllen Sitze und Cockpitausstattung auf jeden Fall den Anspruch Premium. Ein nettes Detail: der temperierte Cupholder in der Mittelkonsole, der für den Aufpreis von 250 Euro das Getränk auf Knopfdruck wahlweise kühlt oder warm hält. Klare Sache: Eine Erfindung, die aus Amerika kommt, der dortige Markt ist für den Erfolg des Wagen mindestens so wichtig wie der asiatische.

Hierzulande, so nimmt Daimler an, werde wohl jeder dritte GLE-Käufer sich für die Coupé-Form entscheiden, die klare Mehrheit wird also dem bekannten klassischen GLE in kastigerer SUV-Form treu bleiben. Coupé-Käufer, so besagt eine alte Binsenweisheit, würden für weniger Auto mehr Geld bezahlen. Im Fall des GLE stimmt das auffallend: Fast 6.000 Euro teurer als der SUV-Bruder ist das Schrägheck, das nicht nur hinten weniger Platz für Passagiere bietet, sondern auch weniger Ladung mitnimmt. Der GLE-Coupé-Kauf ist somit eine klare Bauch-, keine Kopfentscheidung.

Fazit: SUV, die niemand braucht, die viele Käufer aber unbedingt haben wollen, die gibt es schon. Daimler fügt dieser Auswahl mit dem GLE Coupé einen Nachahmer des BMW X6 hinzu, dessen Erfolg beim Kunden selbst BMW-Chefverkäufer scharenweise erstaunte. Man kann über solche Ozeanriesen in Binnenkanälen stundenlang streiten. GLE-Interessenten raten wir stattdessen: Vergleichen Sie das Coupé bei einer Probefahrt mit dem klassischen GLE. Sie könnten überrascht werden, wie schwer auf einmal die Nachteile der vermeintlich schöneren Karosse wiegen.

Verchromtes Blendwerk Böse Zungen könnten behaupten, auch hier würden Abgase beschönigt. Bei den modernen Daimler-Dieseln hat es schon eine gewisse Tradition, dass die Chromblende gar kein Auspuffrohr mehr beinhaltet, nur noch Show ist. Technisch könnte man das also auch weglassen. Aber dann würde es nicht nach Doppelendrohr aussehen. Irgendwie auch ein Sinnbild für das ganze Auto. (Foto: Frank G. Heide)

Mercedes Benz GLE Coupé

350d 4matic 9G-tronic Technische Daten Motor Sechszylinder-Diesel, Turbo Hubraum 2.987 cm³ Leistung 190 kW / 258 PS bei 3.400 U/min Max. Drehmoment 620 Nm bei 1.600 U/min Antrieb Allradantrieb Getriebe 9-Gang-Automatik Preis Basispreis ab 66.770 Euro,

Testwagen: 100.537 Euro

Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit 226 km/h Beschleunigung 0 - 100 km/h 7,2 Sek.

Verbrauch & Emissionen Testverbrauch 8,6 l / 100 km Normverbrauch 6,9 - 7,2l / 100 km CO2-Emissionen 189 g/km Schadstoffklasse Euro 6/B Energieeffizienzklasse B Tankinhalt 93 l Reichweite 1.080 km