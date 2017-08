Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Und wie fährt er sich?

Weniger Auto für mehr Geld? Beim getesteten GLE stimmt sie, die alte Binsenweisheit, die den Nachteil von Coupés gegenüber Limousinen beschreibt. Denn den GLE gibt es ja auch als "normales" SUV, und das ist dann nicht nur 6.000 Euro günstiger. Es ist auch übersichtlicher und nimmt mehr Zuladung mit. So ist der GLE als Coupé weniger eine Kopf-, als eine Bauchentscheidung.

Aus der Schar der teuren und emsig bemühten Assistenten, etwa für Spurhalten, Totwinkel und Bremsen, ragt nach unseren Erfahrungen der Abstands-Assistent klar heraus. Die Distronic erleichtert dem Stau- und Stop-and-go-geplagten GLE-Piloten das Leben spürbar: Zuverlässig hält sie den eingestellten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, bremst selbstständig ab und beschleunigt bei freier Spur wieder auf voreingestelltes Tempo. Eine Wonne gerade im täglichen Berufsverkehr.

Dort stellt sich aber auch heraus, dass unser Schiff eher Zerstörer als Schnellboot ist. Wie über einen Binnensee bei Flaute gleitet der Benz sanft selbst über Asphalt, der von der klammen Kommune vernachlässigt wurde. Hin und wieder gestikulieren aufgeregte Kleinwagenfahrer wild, weil sie annehmen, wir hätten sie übersehen, aber das würden wir natürlich niemals tun. Obwohl die hohe Sitzposition und das starke Dieseldrehmoment von bis zu 620 Newtonmeter uns schon das Gefühl geben, wir könnten ganz kommod alles glattbügeln, was im Weg ist.

Von hier oben aus erlebt man die Beschleunigung als angemessen zügig, im leeren Zustand wollen immerhin 2,26 Tonnen beschleunigt werden. Eine 9-Gang-Automatik schaltet in nahezu jeder Fahrsituation quasi unmerklich hoch und wieder runter. Sie manuell bedienen zu wollen, über die Schaltpaddles im Lenkrad, ist allerdings keine gute Idee, man hat dann stets mit zwei Gängen zu viel zu tun, was auch viel zu stressig ist für diesen GLE.

Im Bedarfsfall bringt der V6-Motor des einzigen Diesel der GLE Coupé-Reihe die Insassen dabei binnen 7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und knapp unter 230 km/h in der Spitze. Aber auch wer vorsichtiger mit dem Gaspedal umgeht, für den werden die vom Hersteller angegebenen 8,0 Liter innerorts und 7,2 kombiniert eher ein Wunschtraum bleiben. Aber das ist man ja eigentlich längst von nahezu allen Autos gewohnt. Gut, dass der große 93-Liter-Tank trotzdem eine akzeptable Reichweite sicher stellt.

Unangenehm fällt dagegen dem nicht auf Mercedes voreingestellten Fahrer im Comfort-Fahrmodus auf, was ein Schiff eigentlich vor allem auszeichnet: Das Auto scheint fast ein wenig zu schwimmen, so weich und indirekt gehen Luftfederung und Lenkung zur Sache. Von den Autos der Münchener Konkurrenz etwa ist man da eine etwas straffere Abstimmung gewohnt.

Klare Ansichtssache Wenn außer der souveränen Drehmomententwicklung des Triebwerks noch was ein dickes Lob verdient hat an diesem Auto, dann ist es die Rückfahrkamera mit ihren superscharfen Bildern und sinnvollen Perspektiven. Nicht GLE-spezifisch, aber echte Daimler-Qualität. (Foto: Frank G. Heide)

Ein Kurvenräuber ist dieser Oligarchen-Express natürlich nicht, die 21-Zöller mit mindestens 275 Millimeter breiter Bereifung rollen am liebsten geradeaus und gemütlich. Zwar kann der GLE auf Abruf auch mal sprinten, aber die Karosse neigt sich eben SUV-typisch zur Seite, die gewaltige Masse drängt in Kurven nach außen, und auf der Bremse spürt man sich auch.

Gelände kann der serienmäßig und permanent Allradgetriebene (Kraftverteilung 50:50) auch, er hält dazu einiges an aktiven und passiven Fahrhilfen parat und informiert über Untergrundbeschaffenheit, Fahrwinkel, Bodenfreiheit und ähnliches detailreich per Monitor. Aber wir müssen zugeben: Mehr als eine flache Wiese haben wir ihm nicht zugemutet. Weil wir auf dem Standpunkt stehen, dass die Mehrheit seiner Besitzer dieses Auto sowieso nie schlammig sehen will.