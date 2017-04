Und so fährt er sich

Viel Technik von den Brüdern Juke und Qashqai geerbt Mehr als die Größe des kleinen Japaners erstaunt die technische Ausstattung. So fährt der Micra als erster Kleinwagen mit einem Around-View-Monitor (500 -1000 Euro), der den Wagen in 360-Grad-Rundumsicht aus der Vogelperspektive zeigt. Und auch der korrigierende Bremseingriff beim unbeabsichtigten Verlassen der Fahrspur ist so bislang nur in höheren Klassen zu haben. (Foto: Frank G. Heide)

Doch die vielen Farben und das Zurückgreifen auf eine samt und sonders bereits bekannte Palette an Motoren sollten nicht den Eindruck erwecken, hier würde dick Schminke aufgetragen: Nissan hat ordentlich in elektronische Assistenten investiert, um den Kleinwagen in puncto Sicherheit für Passagiere und Fracht aufzuwerten.

Von der Autonom-Bremsung inklusive Fußgänger-Erkennung über 360 Grad-Rundumkamera und Totwinkel-Assistent bis zur Spurhaltehilfe punktet der Micra, aber das hat auch seinen Preis: Wer sich selbst mit der obersten Ausstattungslinie und zahlreichen Kreuzchen auf der Optionsliste belohnt, etwa für Highend-Sound aus der Kopfstütze, der darf sich auch nicht über Preise jenseits der 20.000 Euro wundern.

Wer sich eher für die preiswerte Basis interessiert, sollte wissen: Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Systemen wie ESP, ABS und Reifendruckkontrolle gehören sechs Airbags, ein Notbremsassistent mit Kollisionswarner, eine Berganfahrhilfe, automatisches Fahrlicht und Warnblinker bei Notbremsungen immer zur Serie.

In höheren Ausstattungen oder optional gesellen sich neben den bereits genannten eine Rückfahrkamera inklusive Parksensoren sowie eine Verkehrszeichenerkennung dazu. Verwaltet wird das Heer an Assistenten über den neuen großen Touchscreen oder die wirklich sinnvoll gruppierten Tasten im Multifunktionslenkrad. Beides funktionierte bei den ersten Testfahrten so intuitiv, dass man behaupten darf: Das lernt jeder während der Fahrt auf den ersten Kilometern.

Insgesamt hinterlässt der Micra in den beiden gefahrenen Versionen einen ordentlichen Eindruck. Fahrwerk, Lenkung und Sitze sind für sich genommen gut und harmonisch auf ein komfortables Fahrerlebnis abgestimmt. Die Sitze bieten ausreichend Seitenhalt, sind aber, ebenso wie das Fahrwerk, in erster Linie auf Alltag ausgelegt. Sport liegt dem Micra fern.

Weniger Freude bereitet ausgerechnet der Motor, dem die größten Marktchancen prognostiziert werden: Der 0,9 Liter große Dreizylinder-Turbo, der beim Auskuppeln spürbar nachschwingt und das Anfahren verzögert, indem er öfter in Leistungslöcher abtaucht bevor es von kernig-knurriger Klangkulisse unterlegt weitergeht. Seine 90 PS fühlen sich auch schon mal wie 70 an, und wer erwartet, dass er von einer 140 Newtonmeter „starken“ Drehmomentwoge davongespült wird, dessen Hinterteil sinkt auch bei Vollgas kaum in den Sitz ein.

Im Vergleich zum Vorgänger hat die Neuauflage in der Länge um 17 Zentimeter auf 3,99 Meter zugelegt Gleichzeitig wurde der Kleinwagen breiter und flacher, was für mehr Platz im Innenraum sorgt. Allerdings sollten auf der Rückbank nur zwei Personen mitfahren, denn die abfallende Dachlinie geht zu Lasten der Kopffreiheit. (Foto: Frank G. Heide)

Möchte man freudvollen Vorwärtsdrang spüren, braucht es reichlich Drehzahl, die das Triebwerk mit großem Durst bestraft. Der offizielle Normverbrauch von 4,4 Liter schien mir zumindest auf städtischer Kurzstrecke und flotter Landstraße unerreichbar.

Mehr Spaß und Alltagsnutzen verspricht der bekannte Vierzylinder-Turbodiesel mit gleicher PS-Leistung wie der 0.9 IG-T, aber über 30 Prozent mehr Drehmoment (220 Nm), was dann auch wie ein stimmiges Paket wirkt.

Wunder vollbringt auch dieses Triebwerk in puncto Verbrauch und Spitzenleistung nicht, aber die klassische Micra-Kundschaft wird über eine Standard-Sprintzeit (0 -100 km/h) von 11,9 Sekunden und Tempo 179 Spitze nicht meckern. Dafür ist die Agilität und Übersicht im natürlichen Habitat, der City, einfach zu gut, und die anderen Motorisierungen sind schließlich noch langsamer.

In der Komfortausstattung kann der Micra mit einer für seine Klasse hochwertigen Technologie aufwarten Zusammen mit dem US-Lautsprecher- und Klangexperten Bose hat Nissan exklusiv für den Micra ein so genanntes Personal Sound System entwickelt. Dabei stecken in der Kopfstütze zwei Lautsprecher, die den Fahrer in eine Audiowolke mit verschiedenen Stereoeffekten hüllen. Der Beifahrer bekommt davon nichts mit. Sehr pfiffig, sehr effektiv, aber nur in der Topversion Tekna zu haben. (Foto: Frank G. Heide)

Was bleibt über den Tag hinaus vom neuen Micra hängen? Die Bose-Lautsprecher in den Kopfstützen verwöhnten mit super Klang, ohne dass der Beifahrer davon etwas mitbekommt. Eine tolle Idee, wenn die Schwiegermutter mitfährt: Einschalten, und abschalten.

Die feinen Bose-Teile passen als eines von mehreren für die Klasse unerwarteten Extras – für extra Geld natürlich – perfekt zum gehobenen Ambiente, das Nissans Kleinster nun vorträgt. Leder und Assistenten kosten Geld, werten den erwachsen gewordenen Wagen glaubwürdig auf, sodass er kein Duell mit Fiesta, Corsa und Polo scheuen muss. Dass über die ganze Turban-Verabschiedung und Europäisierung des Wagens aber ein Automatik-Angebot vergessen wurde, das ist ein bisschen schade.

Schlauchgewimmel unter der Motorhaube Neben dem 54 kW (73 PS) starken 1,0-Liter-Einstiegsmotor sind zum Marktstart ein Dreizylinder-Turbobenziner mit 0,9 Liter Hubraum und ein 1,5-Liter-Dieselmotor verfügbar, beide mit 90 PS bzw. 66 kW. Die Preise beginnen bei 12.990 Euro. (Foto: Frank G. Heide)

Technische Daten

Länge: 3,99 Meter, Breite: 1,73 Meter, Höhe: 1,46 Meter, Radstand: 2,52 Meter, Kofferraumvolumen: 300 bis 1.004 Liter.

Nissan Micra 1,0: 1,0-Liter-Dreizylinder-Saugmotor, 5-Gang-Schaltgetriebe, 54 kW/73 PS, maximales Drehmoment: 95 Nm bei 3.500 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 15,1 Sek., Vmax: 161 km/h, Durchschnittsverbrauch: 4,6 Liter, CO2-Ausstoß: 107 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: B, Preis: ab 12.990 Euro.



Nissan Micra 0,9 IG-T: 0,9-Liter-Dreizylinder-Turbomotor mit Direkteinspritzung, 5-Gang-Schaltgetriebe, 66 kW/90 PS, maximales Drehmoment: 140 Nm bei 2.250 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 12,1 Sek., Vmax: 175 km/h, Durchschnittsverbrauch: 4,4 Liter, CO2-Ausstoß: 99 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: A, Preis: ab 15.790 Euro.



Nissan Micra 1,5 dCi: 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbomotor, 5-Gang-Schaltgetriebe, 66 kW/90 PS, maximales Drehmoment: 220 Nm bei 2.000 U/min, Beschleunigung: 0 -1 00 km/h: 11,9 Sek., Vmax: 179 km/h, Durchschnittsverbrauch: 3,2 Liter, CO2-Ausstoß: 85 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: A+, Preis: ab 16.190 Euro.