Testwagen in Bildern : Was am Mazda MX-5 RF gefällt, und was nicht

Bildhübsche Silhouette, großer Fahrspaß, gute Verarbeitung, und niedriger Preis. Mazdas Coupe-Cabrio MX-5 RF hat viele Stärken. Doch die knappen Abmessungen fordern auch ihren Tribut. Die Details.