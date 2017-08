Testwagen in Bildern : Was am Mercedes GLE Coupé gefällt, und was nicht

Das GLE Coupé ist der Ochsenfrosch unter den SUV: Groß, massiv, rundlich. Er nimmt viel Raum ein, ohne viel Raum zu bieten. Dennoch ist er beliebt. Nach zwei Testwochen stellen wir uns nur noch eine Frage: Warum?