Der Hymer Exsis I 578

Der Stauraum im hinteren Bereich des Wohnmobils Der Vorteil des Hymer Exis: Der Raum kann von beiden Seiten geöffnet werden, das erleichtert das Ein-, Um- und Ausladen. (Foto: Jürgen Röder)

All diese Komponenten kann man am getesteten Hymer Exsis I 578 gut erläutern. Dieses Fahrzeug ist ein sogenanntes vollintegriertes Wohnmobil. Die gelten als Königsklasse unter den Reisemobilen, auch was den Preis angeht. Vollintegrierte bieten einen nahtlosen Übergang vom Fahrerhaus in den Wohnbereich. So entsteht durch eine optimale Platzausbeute maximaler Komfort. Diese Typen sind somit für lange Urlaubsreisen mehr geeignet.

Reisemobilerfahrene Urlauber, die zum ersten Mal einen Vollintegrierten fahren, werden schnell die fehlende Beifahrertür bemerken. Ein Ausstieg des Beifahrers ist nur über die hintere seitliche Tür oder über die Fahrertür möglich. Steigt man über die Wohnraumtür aus und der Motor läuft, dann gibt es einen Warnton, da die Einstiegstreppe ausgefahren werden muss.

Das Testfahrzeug hatte die beliebteste Variante, zwei Einzelbetten, die zu einem großen Bett umgebaut werden konnten. Vor allem Skandinavier schätzen diese Einteilung. Die Betten sind am Kopfende miteinander verbunden und haben dort noch eine zusätzliche Ablagefläche.

Die unterschiedlichen Bettentypen im Überblick Etagenbetten/Stockbetten - quer zur Fahrtrichtung Platzsparende Lösung für den Nachwuchs gedacht und oft mit Gewichtsbeschränkung, geringer Länge und wenig Kopffreiheit. Diese Betten werden gerne bei Familien-Wohnmobilen verwendet.

Einzelbetten in Fahrtrichtung Leichter Einstieg für beide und unterschiedliche Matratzen wählbar. Dieses entfällt jedoch meistens, wenn die Einzelbetten mit Einlegeteilen zu einer "Spielwiese“ umgebaut werden können.

Queensbett in Fahrtrichtung Doppelbett von drei Seiten zugänglich, da mittig platziert und kaum Einschränkungen durch Wände; somit auch für größere Personen geeignet.

Doppelbett - quer zur Fahrtrichtung Die oft auch französisches Bett genannte, klassische Variante für kleinere Wohnmobile, wobei meist eine Person im hinteren und die andere im vorderen Bereich liegt.



Doppelbett in Fahrtrichtung Wird ebenfalls französischen Bett genannt. Dieses Bett ist im Fußbereich etwas verengt, das bedeutet, dass das Bett nur im oberen Bereich seine volle Breite besitzt. Der Vorteil: Ein- und Ausstieg wird gegenüber dem ähnlichen Bett in Fahrtrichtung wird deutlich erleichtert, der Partner wird nachts weniger gestört. solle einer aufstehen wollen.

Alkovenbett/Dachbett - quer zur Fahrtrichtung Das Bett ist im vorderen Bereich des Fahrzeuges, eine Möglichkeit für eine Familie mit Kindern. Es bietet eine geringe Höhe, der Zugang erfolgt dann über eine Leiter.

Hubbett Hubbetten sind in der Regel im vorderen Bereich über der Sitzgruppe zu finden. Während der Fahrt sind sie direkt unter der Decke angebracht, zum Schlafen können sie manuell oder elektrisch herabgelassen werden.

Umbau-Bett der Sitzgruppe Die Sitzgruppe wird dabei mit den vorhandenen Polstern zum Bett umgebaut; keine ebene Liegefläche, sondern Rillen zwischen den einzelnen Elementen. Einzel- oder Doppelbett möglich, meist quer zur Fahrtrichtung.

Der gravierende Nachteil dieser Bettenform: der Kleiderschrank ist unterhalb Liegefläche. Um an seine Kleidung zu kommen, muss man immer eine gebückte Haltung einnehmen oder sich auf die Stufe setzen. Auch ist es nicht möglich, eine Sitzposition im Bett einzunehmen, da dann die Oberschränke stören.

Wählt man zum Schlafen das große Bett, dann ist der Ausstieg nur über eine eingehängte Leiter möglich. Für Wohnmobilisten in höherem Alter ist das weniger empfehlenswert. Und die sind eine wichtige Zielgruppe: „Vor allem Senioren investieren in neue Campingfahrzeuge“, sagte Kurt Heinen, Vizepräsident für Tourismus beim ADAC, Anfang dieses Jahres.

Die weiteren Nachteile von zwei Einzelbetten: An seine Kleidung kommt man erst, wenn das große Bett wieder umgebaut wurde. Auch müssen Leiter, Zusatzpolster und -Brett verstaut werden. Komfortablere Matratzen mit einem Lattenrost sind optional erhältlich, wiegen aber mehr und waren deshalb nicht im Testmodell vorhanden.

Bei dieser Aufteilung im Hymer ist eine Leiter notwendig, um ins Bett zu gehen oder es zu verlassen Es gilt die Regel: Je größer der hintere Stauraum bei einem Wohnmobil ist, desto höher liegt das Bett. Mittlerweile gibt es bereits technische Lösungen wie ein hydraulisches Bett, allerdings bislang nur in wenigen Wohnmobilen. (Foto: Jürgen Röder)

Der Vorteil von Einzelbetten: die Heckgarage ist groß, empfehlenswert für Urlauber, die viel mitnehmen wollen. Bei diesem Hymer-Typ ist die Heckgarage von beiden Seiten zu öffnen, das erleichtert das Ein-, Aus- und Umladen. Mittlerweile bieten einige Hersteller Wahlmöglichkeiten an: Wie zum Beispiel höhenverstellbare Queensbetten und auch tief eingebaute Einzelbetten. Doch das ist eher noch die Ausnahme.

Ein weiteres wichtiges Thema für Reisemobil-Käufer ist das Gewicht: 3,5 Tonnen ist eine entscheidende Kennzahl. Höheres Gewicht oder eine höhere maximale Zuladung bedeutet eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer und deutliche höhere Mautgebühren auf den Autobahnen in den jeweiligen europäischen Ländern. Und in der Schweiz sowie in Österreich ein anderes, gewöhnungsbedürftiges Mautabrechnungsverfahren.